Украину погубил клоун – Цулукиани
© photo : Official Social media account of the President of UkraineВладимир Зеленский за работой над документами
© photo : Official Social media account of the President of Ukraine
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Депутат напомнила, что Грузию напрямую призывали ввязаться в войну
ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Украинский народ не заслужил поверхностного лидера, клоуна по профессии, который погубил такое сильное государство, как Украина, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тея Цулукиани, говоря о Владимире Зеленском.
Накануне Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
"Реально Украину, сильное государство, погубил поверхностный лидер, клоун по профессии. Говоря на языке предков, это действительно история, от которой хочется плакать, потому что этот народ действительно такого не заслужил", – заявила Цулукиани.
Политик считает, что Грузию ожидала еще более страшная участь, так как у страны нет таких больших ресурсов, как у Украины.
Цулукиани отметила, что Грузию напрямую призывали ввязаться в войну, и из-за отказа властей политическая команда правящей силы подверглась огромной атаке.
"Существовал определенный риск того, что, если бы грузинский народ не поддержал свои власти, произошли бы очень плохие, опасные события", – сказала Цулукиани и поблагодарила граждан Грузии.
Власти Грузии не раз заявляли, что сохранение мира в стране для них является важнейшим приоритетом, тогда как оппозиция и ряд международных политиков хотят открытия "второго фронта", что приведет к кризису в стране.
Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.
Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.
Многие невзгоды, через которые прошел грузинский народ на протяжении столетий, по словам Цулукиани, все же позволяют легко угадать, где кроется опасность, где правда, а где скрыта ложь.
"Каким-то образом сегодня мы можем сказать, что стали свидетелями того дня, когда крупнейшее государство в мире, Соединенные Штаты Америки, и его руководство говорят точно то же самое, что мы говорили с весны 2022 года", – добавила Цулукиани.
Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес.
В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.