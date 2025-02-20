https://sputnik-georgia.ru/20250220/ukrainu-pogubil-kloun--tsulukiani-292192258.html

Украину погубил клоун – Цулукиани

Украину погубил клоун – Цулукиани

Sputnik Грузия

Депутат напомнила, что Грузию напрямую призывали ввязаться в войну 20.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-20T13:34+0400

2025-02-20T13:34+0400

2025-02-20T13:34+0400

грузия

новости

украина

тея цулукиани

ираклий кобахидзе

сергей лавров

мид россии

грузинская мечта - демократическая грузия

сша

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/14/292192240_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b57da29f0b7b148d7a007b743f807b16.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Украинский народ не заслужил поверхностного лидера, клоуна по профессии, который погубил такое сильное государство, как Украина, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тея Цулукиани, говоря о Владимире Зеленском.Накануне Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Политик считает, что Грузию ожидала еще более страшная участь, так как у страны нет таких больших ресурсов, как у Украины. Цулукиани отметила, что Грузию напрямую призывали ввязаться в войну, и из-за отказа властей политическая команда правящей силы подверглась огромной атаке. "Существовал определенный риск того, что, если бы грузинский народ не поддержал свои власти, произошли бы очень плохие, опасные события", – сказала Цулукиани и поблагодарила граждан Грузии. Многие невзгоды, через которые прошел грузинский народ на протяжении столетий, по словам Цулукиани, все же позволяют легко угадать, где кроется опасность, где правда, а где скрыта ложь. Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. Угроза уничтожения Грузии еще не исчезла – президент>>Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, украина, тея цулукиани, ираклий кобахидзе, сергей лавров, мид россии, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, обострение ситуации вокруг украины