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Грузия стала президентом Энергетического союза в 2025 году

Грузия стала президентом Энергетического союза в 2025 году

Sputnik Грузия

Функция председательства была передана Грузии в порядке ротации на заседании 22-го министерского совета Энергетического союза в Вене в декабре 2024 года 20.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-20T20:57+0400

2025-02-20T20:57+0400

2025-02-20T20:57+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузия впервые будет председателем Международного энергетического союза в 2025 году, сообщило министерство экономики и устойчивого развития. По этому случаю в Вене состоялся торжественный прием, в котором приняли участие директор Энергетического союза Артур Лорковски, представители секретариата организации и дипломатических миссий стран-членов. По его словам, Грузия хорошо подготовилась к этому дню. Лорковски отметил, что за последние три года под руководством Министерства экономики Грузия добилась значительного прогресса в выполнении обязательств, взятых страной при вступлении в Энергетическое объединение. Функция председательства была передана Грузии в порядке ротации на заседании 22-го министерского совета Энергетического союза в Вене в декабре 2024 года. В роли президента страна сможет принимать более активное участие в процессе планирования мероприятий и разработки вопросов для обсуждения, предусмотренных повесткой дня Энергетического союза, в течение 2025 года. В Объединение входят девять стран: Грузия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Молдова, Черногория, Сербия и Украина. Европейский союз также является участником Договора об Энергетическом объединении и постоянным вице-президентом организации. Главные вызовы системы энергетики Грузии и способы их решения >>Грузия является членом Энергетического союза с 2017 года. Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – одни из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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