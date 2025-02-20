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Парламент утвердил закон "О грантах" – что меняется для НПО в Грузии
Парламент утвердил закон "О грантах" – что меняется для НПО в Грузии
Sputnik Грузия
Новое законодательство позволит местным неправительственным организациям служить интересам страны, а не внешних сил 20.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-20T14:33+0400
2025-02-20T14:33+0400
2025-02-20T14:33+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О грантах", предусматривающие возможность для неправительственных организаций получать государственные гранты. Принятие поправок поддержали 80 депутатов законодательного органа. По проекту, выдачей грантов будет заниматься новое ведомство – Агентство управления государственными грантами. Финансирование получат только те организации, направление деятельности которых будет соответствовать приоритетам развития страны. Из государственного бюджета в 2025 году уже выделено 20 миллионов лари, которые пойдут в том числе на создание самого Агентства, а также на выплату зарплат сотрудникам и сами гранты. Гранты из бюджета, согласно действующему грузинскому законодательству, выдаются физическим и юридическим лицам на основании письменного соглашения, в котором указываются цель гранта, его объем, конкретные направления и сроки его освоения, а также условия его получения. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. Какие организации в Грузии получат госгранты? Депутат назвала критерии>>Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором. Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах", которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, политика, антикоррупционное бюро, тбилиси, общество
Парламент утвердил закон "О грантах" – что меняется для НПО в Грузии
Новое законодательство позволит местным неправительственным организациям служить интересам страны, а не внешних сил
ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О грантах", предусматривающие возможность для неправительственных организаций получать государственные гранты.
Принятие поправок поддержали 80 депутатов законодательного органа. По проекту, выдачей грантов будет заниматься новое ведомство – Агентство управления государственными грантами. Финансирование получат только те организации, направление деятельности которых будет соответствовать приоритетам развития страны.
"Закон "О грантах" установит те регуляции, согласно которым неправительственные, гражданские организации, деятельность которых будет конкретно определена для благих целей, будут финансироваться не из иностранных фондов, а из бюджета Грузии", – заявил депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили.
Из государственного бюджета в 2025 году уже выделено 20 миллионов лари, которые пойдут в том числе на создание самого Агентства, а также на выплату зарплат сотрудникам и сами гранты.
Гранты из бюджета, согласно действующему грузинскому законодательству, выдаются физическим и юридическим лицам на основании письменного соглашения, в котором указываются цель гранта, его объем, конкретные направления и сроки его освоения, а также условия его получения.
В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране.
В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций.
Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий.
На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором.
Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах", которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.