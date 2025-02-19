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Какие организации в Грузии получат госгранты? Депутат назвала критерии

Какие организации в Грузии получат госгранты? Депутат назвала критерии

Sputnik Грузия

Выдачей грантов будет заниматься новое ведомство – Агентство управления государственными грантами 19.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-19T13:48+0400

2025-02-19T13:48+0400

2025-02-19T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Государство будет поддерживать те организации, которые в первую очередь проводят интересы страны и граждан Грузии, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Мариам Лашхи, комментируя внесение поправок в закон "О грантах".Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в закон "О грантах". По проекту выдачей грантов будет заниматься новое ведомство – Агентство управления государственными грантами, а финансирование получат только те НПО, деятельность которых будет соответствовать приоритетам развития страны. "Государство поддержит те организации, которые в первую очередь проводят интересы страны и граждан. Сегодня мы видим факты, когда различные грантовые программы, которые были в странах и о которых говорят США, были направлены не на интересы страны и населения, а на то, чтобы вызвать беспорядки в стране", - заявила она. НПО в Грузии смогут получать гранты от государства>>Именно исходя из этого и для защиты интересов страны, по словам депутата, и проводится ряд реформ. Из государственного бюджета в 2025 году уже выделено 20 миллионов лари, которые пойдут в том числе на создание самого Агентства, а также на выплату зарплат сотрудникам и сами гранты. Гранты из бюджета, согласно действующему грузинскому законодательству, выдаются физическим и юридическим лицам на основании письменного соглашения, в котором указываются цель гранта, его объем, конкретные направления и сроки его освоения, а также условия его получения. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. USAID использовал грузинские НПО для организации революции – премьер Грузии>>Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором. Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах", которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, usaid, антикоррупционное бюро, парламент грузии