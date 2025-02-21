https://sputnik-georgia.ru/20250221/energeticheskoe-obedinenie-pomozhet-gruzii-ukrepit-energobezopasnost--zamministra-292199831.html

Энергетическое объединение поможет Грузии укрепить энергобезопасность – замминистра

Энергетическое объединение поможет Грузии укрепить энергобезопасность – замминистра

Sputnik Грузия

Это не только ответственность, но и возможность поощрять региональное сотрудничество, укреплять энергетическую безопасность и продвигать переход к зеленой... 21.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-21T15:45+0400

2025-02-21T15:45+0400

2025-02-21T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Возглавив Энергетическое объединение в 2025 году, Грузия сможет укрепить энергетическую безопасность, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, выступая на торжественном приеме в Вене в честь назначения Грузии председателем организации. В торжественном приеме в столице Австрии приняли участие директор Энергетического союза Артур Лорковски, представители секретариата организации и дипломатических миссий стран-членов. В своем выступлении Арвеладзе сделал акцент на направлениях, которым будет уделено особое внимание в период председательства Грузии. К ним относятся энергоэффективность, сближение законодательства страны с энергетическими нормами ЕС и энергетическая безопасность. Как отметил Арвеладзе, энергетика – это не просто сектор, это основа экономической стабильности, инвестиций и регионального сотрудничества. По его словам, в 2024 году Грузия сделала важный шаг на пути к целевой модели рынка электроэнергии – запустила энергобиржу, что создает основу для безболезненного перехода к конкурентному рынку электроэнергии. Грузия стала президентом Энергетического союза в 2025 году >>Энергетическая биржа частично открылась в Грузии 1 июля 2024 года. Полный запуск отложен на один год. В частности, правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме, отсрочку обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг до 1 июля 2025 года. Арвеладзе также предоставил членам объединения информацию о текущих проектах в грузинском энергетическом секторе, уделив особое внимание проекту Черноморского подводного кабеля. По его словам, проект внесет значительный вклад в интеграцию Грузии и всего региона Южного Кавказа в европейскую энергетическую систему, и работа по его реализации активно ведется с привлечением стран-участниц. Проект Черноморского энергокабеля Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Проект подводного кабеля по дну Черного моря является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит энергосистемы Грузии и Румынии, а в более широком контексте – Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Если проект будет реализован, то кабель соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Протяженность подводного силового кабеля составит более 1155 км (1115 км под водой и 40 км на суше), напряжение – 525 кВ, мощность – 1300 МВт. Проект также включает строительство волоконно-оптического телекоммуникационного кабеля, который будет проложен в коридоре, выбранном для подводного силового кабеля. Предполагаемая дата завершения строительства подводного силового кабеля – 2030 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, геннадий арвеладзе, черное море, азербайджан, всемирный банк