https://sputnik-georgia.ru/20250221/energeticheskoe-obedinenie-pomozhet-gruzii-ukrepit-energobezopasnost--zamministra-292199831.html
Энергетическое объединение поможет Грузии укрепить энергобезопасность – замминистра
Энергетическое объединение поможет Грузии укрепить энергобезопасность – замминистра
Sputnik Грузия
Это не только ответственность, но и возможность поощрять региональное сотрудничество, укреплять энергетическую безопасность и продвигать переход к зеленой... 21.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-21T15:45+0400
2025-02-21T15:45+0400
2025-02-21T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Возглавив Энергетическое объединение в 2025 году, Грузия сможет укрепить энергетическую безопасность, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, выступая на торжественном приеме в Вене в честь назначения Грузии председателем организации. В торжественном приеме в столице Австрии приняли участие директор Энергетического союза Артур Лорковски, представители секретариата организации и дипломатических миссий стран-членов. В своем выступлении Арвеладзе сделал акцент на направлениях, которым будет уделено особое внимание в период председательства Грузии. К ним относятся энергоэффективность, сближение законодательства страны с энергетическими нормами ЕС и энергетическая безопасность. Как отметил Арвеладзе, энергетика – это не просто сектор, это основа экономической стабильности, инвестиций и регионального сотрудничества. По его словам, в 2024 году Грузия сделала важный шаг на пути к целевой модели рынка электроэнергии – запустила энергобиржу, что создает основу для безболезненного перехода к конкурентному рынку электроэнергии. Грузия стала президентом Энергетического союза в 2025 году >>Энергетическая биржа частично открылась в Грузии 1 июля 2024 года. Полный запуск отложен на один год. В частности, правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме, отсрочку обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг до 1 июля 2025 года. Арвеладзе также предоставил членам объединения информацию о текущих проектах в грузинском энергетическом секторе, уделив особое внимание проекту Черноморского подводного кабеля. По его словам, проект внесет значительный вклад в интеграцию Грузии и всего региона Южного Кавказа в европейскую энергетическую систему, и работа по его реализации активно ведется с привлечением стран-участниц. Проект Черноморского энергокабеля Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Проект подводного кабеля по дну Черного моря является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит энергосистемы Грузии и Румынии, а в более широком контексте – Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Если проект будет реализован, то кабель соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Протяженность подводного силового кабеля составит более 1155 км (1115 км под водой и 40 км на суше), напряжение – 525 кВ, мощность – 1300 МВт. Проект также включает строительство волоконно-оптического телекоммуникационного кабеля, который будет проложен в коридоре, выбранном для подводного силового кабеля. Предполагаемая дата завершения строительства подводного силового кабеля – 2030 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, геннадий арвеладзе, черное море, азербайджан, всемирный банк
грузия, экономика, новости, геннадий арвеладзе, черное море, азербайджан, всемирный банк
Энергетическое объединение поможет Грузии укрепить энергобезопасность – замминистра
Это не только ответственность, но и возможность поощрять региональное сотрудничество, укреплять энергетическую безопасность и продвигать переход к зеленой энергетике, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Возглавив Энергетическое объединение в 2025 году, Грузия сможет укрепить энергетическую безопасность, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, выступая на торжественном приеме в Вене в честь назначения Грузии председателем организации.
В торжественном приеме в столице Австрии приняли участие директор Энергетического союза Артур Лорковски, представители секретариата организации и дипломатических миссий стран-членов.
"Грузия начинает свое председательство в Энергетическом объединении. Это не только ответственность, но и возможность поощрять региональное сотрудничество, укреплять энергетическую безопасность и продвигать переход к зеленой энергетике", – заявил Арвеладзе.
В своем выступлении Арвеладзе сделал акцент на направлениях, которым будет уделено особое внимание в период председательства Грузии. К ним относятся энергоэффективность, сближение законодательства страны с энергетическими нормами ЕС и энергетическая безопасность.
Как отметил Арвеладзе, энергетика – это не просто сектор, это основа экономической стабильности, инвестиций и регионального сотрудничества.
По его словам, в 2024 году Грузия сделала важный шаг на пути к целевой модели рынка электроэнергии – запустила энергобиржу, что создает основу для безболезненного перехода к конкурентному рынку электроэнергии.
Энергетическая биржа частично открылась в Грузии 1 июля 2024 года. Полный запуск отложен на один год. В частности, правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме, отсрочку обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг до 1 июля 2025 года.
Арвеладзе также предоставил членам объединения информацию о текущих проектах в грузинском энергетическом секторе, уделив особое внимание проекту Черноморского подводного кабеля.
По его словам, проект внесет значительный вклад в интеграцию Грузии и всего региона Южного Кавказа в европейскую энергетическую систему, и работа по его реализации активно ведется с привлечением стран-участниц.
Проект Черноморского энергокабеля
Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года.
Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.
Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк выделил Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.
Проект подводного кабеля по дну Черного моря является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит энергосистемы Грузии и Румынии, а в более широком контексте – Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы.
Если проект будет реализован, то кабель соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.
Протяженность подводного силового кабеля составит более 1155 км (1115 км под водой и 40 км на суше), напряжение – 525 кВ, мощность – 1300 МВт. Проект также включает строительство волоконно-оптического телекоммуникационного кабеля, который будет проложен в коридоре, выбранном для подводного силового кабеля.
Предполагаемая дата завершения строительства подводного силового кабеля – 2030 год.