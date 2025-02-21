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"Грузинская мечта" заступилась за Дональда Трампа

"Грузинская мечта" заступилась за Дональда Трампа

Sputnik Грузия

Президент США оказался у части грузинской оппозиции в списке "пророссийских" сил, после критики президента Украины Зеленского 21.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-21T13:58+0400

2025-02-21T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Лишенные содержания рассуждения и личные оскорбления – это почерк представителей грузинской оппозиции, которые теперь в "пророссийскости" обвиняют не только власти Грузии, но и президента США Дональда Трампа, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мариам Лашхи. Президент США стал объектом критики представителей части грузинской оппозиции после его недавних заявлений относительно конфликта на Украине. По словам Трампа, он "успешно ведет переговоры о завершении конфликта с Россией" и уверен, что без участия Вашингтона Зеленский "никогда не сможет" достичь мирного соглашения с Москвой. В грузинской оппозиции действия и заявления Трампа назвали тревожными. Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Также Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. Грузия не должна играть никакой роли в решении украинского вопроса – Цулукиани>>Ранее, во вторник, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, политика, новости, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, сергей лавров, грузинская мечта - демократическая грузия, мид россии