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Из США слышны более здравые голоса по вопросу Украины – Лавров
Из США слышны более здравые голоса по вопросу Украины – Лавров
Sputnik Грузия
США впервые с начала СВО не вошли в число соавторов антироссийского проекта резолюции по Украине на ГА ООН 21.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-21T19:54+0400
2025-02-21T19:54+0400
2025-02-21T20:28+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Более здравые голоса по поводу украинского конфликта в настоящее время звучат из Вашингтона, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи СМИД "Группы двадцати" в Йоханнесбурге.Лавров также отметил, что нежелание США поддержать антироссийскую резолюцию ООН говорит о прагматизме администрации американского президента Дональда Трампа.США впервые с начала СВО не вошли в число соавторов антироссийского проекта резолюции по Украине, который, как ожидается, будет рассмотрен Генассамблеей ООН в понедельник, 24 февраля. В авторах значатся Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, страны Прибалтики и другие государства, но нет Штатов.США не будут навязывать Европе и Киеву мирное соглашение с РФ >>Российско-американские переговоры прошли 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Россию на них представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США участвовали помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По результатам стороны сообщили о позитивных итогах, подготовке новых встреч и готовности совместно решать проблемы.Переговоры в Эр-Рияде были организованы по поручению президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Представители двух стран обозначили круг вопросов, которые необходимо решить до встречи двух лидеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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россия, в мире, политика, сша, украина, вашингтон, сергей лавров, дональд трамп, марко рубио, оон, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, сша, украина, вашингтон, сергей лавров, дональд трамп, марко рубио, оон, обострение ситуации вокруг украины
Из США слышны более здравые голоса по вопросу Украины – Лавров
19:54 21.02.2025 (обновлено: 20:28 21.02.2025)
США впервые с начала СВО не вошли в число соавторов антироссийского проекта резолюции по Украине на ГА ООН
ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Более здравые голоса по поводу украинского конфликта в настоящее время звучат из Вашингтона, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи СМИД "Группы двадцати" в Йоханнесбурге.
"Далеко не все хотят продолжать тратить деньги на вооружение Украины... Сейчас вот уже, видите, более здравые голоса звучат не только из ряда европейских стран, но и из Вашингтона", – сказал он.
Лавров также отметил, что нежелание США поддержать антироссийскую резолюцию ООН говорит о прагматизме администрации американского президента Дональда Трампа.
США впервые с начала СВО не вошли в число соавторов антироссийского проекта резолюции по Украине, который, как ожидается, будет рассмотрен Генассамблеей ООН в понедельник, 24 февраля. В авторах значатся Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, страны Прибалтики и другие государства, но нет Штатов.
Российско-американские переговоры прошли 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Россию на них представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США участвовали помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По результатам стороны сообщили о позитивных итогах, подготовке новых встреч и готовности совместно решать проблемы.
Переговоры в Эр-Рияде были организованы по поручению президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Представители двух стран обозначили круг вопросов, которые необходимо решить до встречи двух лидеров.