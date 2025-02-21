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США не будут навязывать Европе и Киеву мирное соглашение с РФ

США не будут навязывать Европе и Киеву мирное соглашение с РФ

Sputnik Грузия

Госсекретарь США Рубио заверил стратегических партнеров в Брюсселе, что Белый дом не собирается "принуждать" никого к миру с Россией 21.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Белый дом не намерен навязывать условия какого-либо соглашения с РФ Европе и Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио европейским коллегам, сообщает РИА Новости. По информации агентства, Рубио указал европейцам на то, что переговоры США с РФ в Эр-Рияде по большей части касались двусторонних вопросов. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. Грузия и Армения планируют открыть совместный КПП на границе>>По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США – помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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