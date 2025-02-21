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США не будут навязывать Европе и Киеву мирное соглашение с РФ
США не будут навязывать Европе и Киеву мирное соглашение с РФ
Sputnik Грузия
Госсекретарь США Рубио заверил стратегических партнеров в Брюсселе, что Белый дом не собирается "принуждать" никого к миру с Россией 21.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Белый дом не намерен навязывать условия какого-либо соглашения с РФ Европе и Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио европейским коллегам, сообщает РИА Новости. По информации агентства, Рубио указал европейцам на то, что переговоры США с РФ в Эр-Рияде по большей части касались двусторонних вопросов. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. Грузия и Армения планируют открыть совместный КПП на границе>>По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США – помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, россия, сша, москва, украина, марко рубио, мид россии, дональд трамп, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины, европа
США не будут навязывать Европе и Киеву мирное соглашение с РФ
11:42 21.02.2025 (обновлено: 12:07 21.02.2025)
Госсекретарь США Рубио заверил стратегических партнеров в Брюсселе, что Белый дом не собирается "принуждать" никого к миру с Россией
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik.
Белый дом не намерен навязывать условия какого-либо соглашения с РФ Европе и Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио европейским коллегам, сообщает РИА Новости
.
По информации агентства, Рубио указал европейцам на то, что переговоры США с РФ в Эр-Рияде по большей части касались двусторонних вопросов.
"Рубио заявил европейцам, что, нет, администрация (президента США Дональда) Трампа не планирует навязывать условия какого-либо двустороннего соглашения с Россией Украине и Европе", – говорится в сообщении.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес.
В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств.
Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США – помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.