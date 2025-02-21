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США не будут навязывать Европе и Киеву мирное соглашение с РФ
США не будут навязывать Европе и Киеву мирное соглашение с РФ
Sputnik Грузия
Госсекретарь США Рубио заверил стратегических партнеров в Брюсселе, что Белый дом не собирается "принуждать" никого к миру с Россией 21.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Белый дом не намерен навязывать условия какого-либо соглашения с РФ Европе и Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио европейским коллегам, сообщает РИА Новости. По информации агентства, Рубио указал европейцам на то, что переговоры США с РФ в Эр-Рияде по большей части касались двусторонних вопросов. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. Грузия и Армения планируют открыть совместный КПП на границе&gt;&gt;По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США – помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, москва, украина, марко рубио, мид россии, дональд трамп, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины, европа
в мире, россия, сша, москва, украина, марко рубио, мид россии, дональд трамп, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины, европа

США не будут навязывать Европе и Киеву мирное соглашение с РФ

11:42 21.02.2025 (обновлено: 12:07 21.02.2025)
© photo: AFP 2020 / SAUL LOEBБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - Sputnik Грузия, 1920, 21.02.2025
© photo: AFP 2020 / SAUL LOEB
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Госсекретарь США Рубио заверил стратегических партнеров в Брюсселе, что Белый дом не собирается "принуждать" никого к миру с Россией
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Белый дом не намерен навязывать условия какого-либо соглашения с РФ Европе и Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио европейским коллегам, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, Рубио указал европейцам на то, что переговоры США с РФ в Эр-Рияде по большей части касались двусторонних вопросов.

"Рубио заявил европейцам, что, нет, администрация (президента США Дональда) Трампа не планирует навязывать условия какого-либо двустороннего соглашения с Россией Украине и Европе", – говорится в сообщении.

Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес.
В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Грузия и Армения планируют открыть совместный КПП на границе>>
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств.
Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США – помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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