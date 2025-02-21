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Обвиняемым в участии в террористической организации грозит тюрьма
Обвиняемым в участии в террористической организации грозит тюрьма
Sputnik Грузия
Прокуратура Грузии выдвинула обвинения двум ранее задержанным по подозрению в терроризме лицам и будет добиваться их заключения на время судебного процесса 21.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-21T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии будет требовать заключения в виде меры пресечения для двух лиц, обвиняемых в членстве в иностранной террористической организации и оказание ей помощи, говорится в сообщении ведомства. О задержании двух человек по обвинению в участии в террористической организации стало известно накануне.По данным СГБ, лица вероятно были связаны с террористической организацией "Исламское государство"* и в своем доме хранили боеприпасы и взрывные устройства. В доме задержанных нашли и флаг с символикой ИГ*.Подозреваемые в связях с международной террористической организацией задержаны в Грузии>>Обоим задержанным предъявили обвинение по статьям "объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности" и "незаконное хранение и приобретение взрывных устройств и боеприпасов". В случае подтверждения вины им грозит от 10 до 17 лет лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая группировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, сгб, иг, борьба с терроризмом
происшествия, новости, грузия, тбилиси, сгб, иг, борьба с терроризмом
Обвиняемым в участии в террористической организации грозит тюрьма
Прокуратура Грузии выдвинула обвинения двум ранее задержанным по подозрению в терроризме лицам и будет добиваться их заключения на время судебного процесса
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии будет требовать заключения в виде меры пресечения для двух лиц, обвиняемых в членстве в иностранной террористической организации и оказание ей помощи, говорится в сообщении ведомства.
О задержании двух человек по обвинению в участии в террористической организации стало известно накануне.
По данным СГБ, лица вероятно были связаны с террористической организацией "Исламское государство"* и в своем доме хранили боеприпасы и взрывные устройства. В доме задержанных нашли и флаг с символикой ИГ*.
Обоим задержанным предъявили обвинение по статьям "объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности" и "незаконное хранение и приобретение взрывных устройств и боеприпасов".
В случае подтверждения вины им грозит от 10 до 17 лет лишения свободы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.