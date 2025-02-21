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Обвиняемым в участии в террористической организации грозит тюрьма

Обвиняемым в участии в террористической организации грозит тюрьма

Sputnik Грузия

Прокуратура Грузии выдвинула обвинения двум ранее задержанным по подозрению в терроризме лицам и будет добиваться их заключения на время судебного процесса 21.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-21T14:51+0400

2025-02-21T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии будет требовать заключения в виде меры пресечения для двух лиц, обвиняемых в членстве в иностранной террористической организации и оказание ей помощи, говорится в сообщении ведомства. О задержании двух человек по обвинению в участии в террористической организации стало известно накануне.По данным СГБ, лица вероятно были связаны с террористической организацией "Исламское государство"* и в своем доме хранили боеприпасы и взрывные устройства. В доме задержанных нашли и флаг с символикой ИГ*.Подозреваемые в связях с международной террористической организацией задержаны в Грузии>>Обоим задержанным предъявили обвинение по статьям "объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности" и "незаконное хранение и приобретение взрывных устройств и боеприпасов". В случае подтверждения вины им грозит от 10 до 17 лет лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая группировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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