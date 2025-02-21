https://sputnik-georgia.ru/20250221/pochemu-uchastniki-aktsiy-protesta-stali-chasche-poluchat-shtrafy--obyasnenie-mvd-gruzii-292210237.html

Почему участники акций протеста стали чаще получать штрафы – объяснение МВД Грузии

Почему участники акций протеста стали чаще получать штрафы – объяснение МВД Грузии

Sputnik Грузия

Согласно закону Грузии "О собраниях и манифестациях" запрещается перекрывать проезжую часть, если этого не требует численность участников митинга 21.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-21T23:28+0400

2025-02-21T23:28+0400

2025-02-21T23:28+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Участники акции искусственно перекрывают проспект Руставели и за это получают штрафы, говорится в заявлении МВД. В последнее время в Тбилиси резко выросло число штрафов лидерам оппозиции и видным гражданским деятелям по причине перекрытия дорог. Участники акции расценили это как политическое преследование. Министерство напоминает, что согласно закону Грузии "О собраниях и манифестациях" запрещается искусственно перекрывать проезжую часть для транспортных средств, если этого не требует численность участников собрания или манифестации. Нарушение данной нормы является правонарушением и влечет наложение штрафа в размере 5000 лари или административный арест на срок до 15 суток. МВД отмечает, что каждый нарушитель уведомляется о том, что в случае несогласия с назначенным штрафом он имеет право обжаловать его в порядке, установленном законодательством Грузии, и представить имеющиеся в его распоряжении доказательства. "В рамках рассмотрения жалобы Министерство внутренних дел обеспечит дополнительное детальное расследование всех фактических обстоятельств дела и принятие по жалобе соответствующего решения", — говорится в заявлении. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. В Грузии увеличивают штрафы за ряд нарушений: подробности >>Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем, оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мвд грузии, акции протеста