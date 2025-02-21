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В партии власти Грузии обвинили ЕС в желании смены правительства

В партии власти Грузии обвинили ЕС в желании смены правительства

Sputnik Грузия

Глава МИД Польши заявил, что страна ожидает перелома антиевропейской тенденции, созданной в Грузии партией "Грузинская мечта" 21.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Определенные круги в ЕС хотят смены власти в Грузии и прилагают для этого все усилия, заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский в ответ на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Сикорский заявил, что Польша ожидает перелома антиевропейской тенденции, созданной в Грузии партией "Грузинская мечта", и поддержит проевропейские устремления грузинского общества. Он отметил, что грузинское общество видит правду, и опроверг наличие антиевропейских настроений в стране. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. В Грузии увеличивают штрафы за ряд нарушений: подробности >>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, сша, польша, украина, георгий вольский, акции протеста