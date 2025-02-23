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Трамп уверен в урегулировании конфликта на Украине в ближайшие дни – Белый дом

Трамп уверен в урегулировании конфликта на Украине в ближайшие дни – Белый дом

Sputnik Грузия

Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, заявила пресс-секретарь Белого дома 23.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-23T16:01+0400

2025-02-23T16:01+0400

2025-02-23T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Президент США Дональд Трамп уверен, что урегулировать конфликт на Украине получится уже в ближайшие дни, заявила в пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.По ее словам, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц на этих выходных работает как раз над украинской проблемой.Сам Дональд Трамп, выступивший накануне на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне, в ходе своей речи никаких заявлений по срокам урегулирования конфликта не делал, однако отметил, что Вашингтон и Киев приблизились к заключению соглашения о компенсации выделенных Штатами на нужды Украины средств за счет ее полезных ископаемых.Что касается возможной встречи Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, то пресс-секретарь Белого дома заявила, что на данный момент не может назвать никаких конкретных сроков.Из США слышны более здравые голоса по вопросу Украины – Лавров >>Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня, это были первые официальные переговоры представителей двух стран после начала специальной военной операции. Как отметил один из представителей России на этой встрече помощник президента России Юрий Ушаков, одной из целей этой встречи было договориться о начале переговоров по Украине.В итоге стороны достигли ряда договоренностей: о создании условий для полного возобновления двустороннего сотрудничества, об устранении ограничений в работе посольств и о запуске процесса урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил переговоры, отметив, что результат есть.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, украина, вашингтон, сша, дональд трамп, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины