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Госизмена не должна быть лишь предметом политической оценки в Грузии – депутат

Госизмена не должна быть лишь предметом политической оценки в Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Государственной изменой считалось любое преступление против государства, совершенное гражданином Грузии 24.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-24T15:05+0400

2025-02-24T15:05+0400

2025-02-24T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Решение вернуть понятие "государственной измены" в Уголовный кодекс Грузии обусловлено целью восстановить правовой статус-кво для того, чтобы в будущем измена родине не была предметом только политической оценки, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Торинке Чеишвили. До 2007 года в УК Грузии существовала отдельная статья "Государственная измена". Причиной ее изъятия назвали то, что она являлась декларативной нормой и не несла правовой нагрузки, а также что такой статьи не существовало в международном законодательстве ведущих стран мира. О решении вернуть понятие госизмены в УК стало известно на прошлой неделе. Инициатива будет зарегистрирована в парламенте в понедельник. Государственной изменой считалось любое преступление против государства, совершенное гражданином Грузии. Отдельного наказания за госизмену не существовало. Срок наказания определялся конкретной статьей УК Грузии о преступлениях против государства, а при вынесении приговора статья "Государственная измена" просто добавлялась в список обвинений. Преступления против государства Преступлениями против государства в Грузии считаются: нарушение территориальной неприкосновенности Грузии, заключение антиконституционных договоров или ведение антиконституционных переговоров, посягательство на внешнюю безопасность Грузии, поступление на службу в иностранной разведке и посягательство на обороноспособность Грузии. Также в перечень подобных преступлений входят: выдача государственной тайны, шпионаж, заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии, незаконный захват военного руководства или неподчинение законной власти, призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии и саботаж. В список также входят: оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности, разглашение государственной тайны, нарушение порядка соблюдения государственной тайны. Кроме того, под преступлениями против государства понимается финансирование деятельности, направленной против конституционного устройства и основ национальной безопасности Грузии, или иная материальная поддержка подобной деятельности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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