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Григалашвили завоевал золото на открытом чемпионате Европы по дзюдо в Варшаве
Григалашвили завоевал золото на открытом чемпионате Европы по дзюдо в Варшаве
Sputnik Грузия
В заключительном поединке Григалашвили оказался сильнее голландца Тиго Реннеса 24.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-24T10:44+0400
2025-02-24T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал золотую медаль на открытом чемпионате Европы по дзюдо в Варшаве – на этом турнире спортсмен выступал в весовой категории до 90 кг. На пути к финалу трехкратный чемпион мира в весовой категории 81 кг довольно легко выиграл все шесть встреч в новом весе, а в заключительном поединке Григалашвили оказался сильнее голландца Тиго Реннеса. Еще один грузинский дзюдоист Николоз Давладзе также боролся в финальном блоке в той же весовой категории, но проиграл поединок за бронзовую медаль испанцу Родригесу. Всего в открытом чемпионате Варшавы приняли участие 14 грузинских дзюдоистов, и все они, за исключением Григалашвили, покинули турнир без медалей. Открытый чемпионат Европы проходил в Варшаве 22 и 23 февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тато григалашвили, варшава, спорт, новости, грузия, федерация дзюдо грузии, чемпионат европы по дзюдо
тато григалашвили, варшава, спорт, новости, грузия, федерация дзюдо грузии, чемпионат европы по дзюдо
Григалашвили завоевал золото на открытом чемпионате Европы по дзюдо в Варшаве
10:44 24.02.2025 (обновлено: 11:05 24.02.2025)
В заключительном поединке Григалашвили оказался сильнее голландца Тиго Реннеса
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал золотую медаль на открытом чемпионате Европы по дзюдо в Варшаве – на этом турнире спортсмен выступал в весовой категории до 90 кг.
На пути к финалу трехкратный чемпион мира в весовой категории 81 кг довольно легко выиграл все шесть встреч в новом весе, а в заключительном поединке Григалашвили оказался сильнее голландца Тиго Реннеса.
Еще один грузинский дзюдоист Николоз Давладзе также боролся в финальном блоке в той же весовой категории, но проиграл поединок за бронзовую медаль испанцу Родригесу.
Всего в открытом чемпионате Варшавы приняли участие 14 грузинских дзюдоистов, и все они, за исключением Григалашвили, покинули турнир без медалей.
Открытый чемпионат Европы проходил в Варшаве 22 и 23 февраля.