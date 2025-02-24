https://sputnik-georgia.ru/20250224/grigalashvili-zavoeval-zoloto-na-otkrytom-chempionate-evropy-po-dzyudo-v-varshave-292228106.html

Григалашвили завоевал золото на открытом чемпионате Европы по дзюдо в Варшаве

Григалашвили завоевал золото на открытом чемпионате Европы по дзюдо в Варшаве

Sputnik Грузия

В заключительном поединке Григалашвили оказался сильнее голландца Тиго Реннеса 24.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал золотую медаль на открытом чемпионате Европы по дзюдо в Варшаве – на этом турнире спортсмен выступал в весовой категории до 90 кг. На пути к финалу трехкратный чемпион мира в весовой категории 81 кг довольно легко выиграл все шесть встреч в новом весе, а в заключительном поединке Григалашвили оказался сильнее голландца Тиго Реннеса. Еще один грузинский дзюдоист Николоз Давладзе также боролся в финальном блоке в той же весовой категории, но проиграл поединок за бронзовую медаль испанцу Родригесу. Всего в открытом чемпионате Варшавы приняли участие 14 грузинских дзюдоистов, и все они, за исключением Григалашвили, покинули турнир без медалей. Открытый чемпионат Европы проходил в Варшаве 22 и 23 февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тато григалашвили, варшава, спорт, новости, грузия, федерация дзюдо грузии, чемпионат европы по дзюдо