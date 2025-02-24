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Переговоры на повышенных тонах – Зеленский не согласен с требованиями США
Переговоры на повышенных тонах – Зеленский не согласен с требованиями США
Sputnik Грузия
Переговоры между Киевом и Вашингтоном проходят тяжело для президента Зеленского, который не особо желает подписывать проигрышный договор 24.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-24T11:57+0400
2025-02-24T11:57+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский накричал на главу минфина США Скотта Бессента, когда они обсуждали сделку по ресурсам в ходе его недавнего визита в Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что киевские власти проявили неуважение к министру финансов США Скотту Бессенту во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. По словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский оказался недоступен для встречи, так как "спал", несмотря на то, что Бессент преодолел многокилометровый путь на поезде до Киева специально для этой встречи.Как отмечает источник, который был свидетелем этой встречи, Зеленский был крайне зол. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины
в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины
Переговоры на повышенных тонах – Зеленский не согласен с требованиями США
11:57 24.02.2025 (обновлено: 12:31 24.02.2025)
Переговоры между Киевом и Вашингтоном проходят тяжело для президента Зеленского, который не особо желает подписывать проигрышный договор
ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский накричал на главу минфина США Скотта Бессента, когда они обсуждали сделку по ресурсам в ходе его недавнего визита в Киев, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Financial Times.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что киевские власти проявили неуважение к министру финансов США Скотту Бессенту во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. По словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский оказался недоступен для встречи, так как "спал", несмотря на то, что Бессент преодолел многокилометровый путь на поезде до Киева специально для этой встречи.
"За... дверями... офиса (Зеленского) в Киеве... вспыхнула напряженность по поводу будущего самого важного стратегического альянса Украины. Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать", – говорится в сообщении.
Как отмечает источник, который был свидетелем этой встречи, Зеленский был крайне зол.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь.
Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.