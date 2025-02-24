https://sputnik-georgia.ru/20250224/pochemu-v-gruzii-nuzhno-prinyat-analog-amerikanskogo-zakona-fara-argumenty-pravyaschey-sily-292228440.html

Почему в Грузии нужно принять аналог американского закона FARA? Аргументы правящей силы

Почему в Грузии нужно принять аналог американского закона FARA? Аргументы правящей силы

Sputnik Грузия

Это важно для государственности Грузии, отметили в "Грузинской мечте" 24.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-24T11:58+0400

2025-02-24T11:58+0400

2025-02-24T11:58+0400

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закон об "иноагентах"

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Принятие аналога американского закона об "иноагентах" FARA в Грузии важно как для сохранения государственности, так и для безопасности государства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия. О том, что Грузия примет аналог американского закона FARA и упразднит участие гражданского сектора в принятии государственных решений, в правящей партии заявили в начале февраля. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юридических лиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность. Определенные глобальные теневые силы, в частности, "глубинное государство" (Deep State), по-прежнему сильны, и существует необходимость эффективных механизмов превенции, в том числе на правовом поле, заявил, в свою очередь, другой депутат от правящей партии Торнике Чеишвили. Deep State в правящей партии также называют "Глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Законопроект будет зарегистрирован на заседании бюро парламента в понедельник. Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская мечта - демократическая грузия, сша, грузия, новости, политика, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах