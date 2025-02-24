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Почему в Грузии нужно принять аналог американского закона FARA? Аргументы правящей силы
Почему в Грузии нужно принять аналог американского закона FARA? Аргументы правящей силы
Sputnik Грузия
Это важно для государственности Грузии, отметили в "Грузинской мечте" 24.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-24T11:58+0400
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2025-02-24T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Принятие аналога американского закона об "иноагентах" FARA в Грузии важно как для сохранения государственности, так и для безопасности государства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия. О том, что Грузия примет аналог американского закона FARA и упразднит участие гражданского сектора в принятии государственных решений, в правящей партии заявили в начале февраля. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юридических лиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность. Определенные глобальные теневые силы, в частности, "глубинное государство" (Deep State), по-прежнему сильны, и существует необходимость эффективных механизмов превенции, в том числе на правовом поле, заявил, в свою очередь, другой депутат от правящей партии Торнике Чеишвили. Deep State в правящей партии также называют "Глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Законопроект будет зарегистрирован на заседании бюро парламента в понедельник. Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская мечта - демократическая грузия, сша, грузия, новости, политика, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах
грузинская мечта - демократическая грузия, сша, грузия, новости, политика, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах
Почему в Грузии нужно принять аналог американского закона FARA? Аргументы правящей силы
Это важно для государственности Грузии, отметили в "Грузинской мечте"
ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Принятие аналога американского закона об "иноагентах" FARA в Грузии важно как для сохранения государственности, так и для безопасности государства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия.
О том, что Грузия примет аналог американского закона FARA и упразднит участие гражданского сектора в принятии государственных решений, в правящей партии заявили в начале февраля. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юридических лиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность.
"Это важно для нашей государственности и безопасности нашего государства. Мы хорошо видели, на что способно злополучное иностранное финансирование, которое поступало в нашу страну, и не только в нашу, и скольких попыток государственного переворота наша страна избежала", – сказал Кирцхалия.
Определенные глобальные теневые силы, в частности, "глубинное государство" (Deep State), по-прежнему сильны, и существует необходимость эффективных механизмов превенции, в том числе на правовом поле, заявил, в свою очередь, другой депутат от правящей партии Торнике Чеишвили.
Deep State в правящей партии также называют "Глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
"Одним из мотивов и аргументов, который послужил основанием для переноса аналога FARA в грузинскую правовую базу, безусловно, является в том числе существование эффективных правовых гарантий защиты государственных интересов", – подчеркнул Чеишвили.
Законопроект будет зарегистрирован на заседании бюро парламента в понедельник.
Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов.
Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран.
Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации.
По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы.
Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека.