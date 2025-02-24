https://sputnik-georgia.ru/20250224/popytka-ubiystva-dvukh-chelovek-v-gori--politsiya-zaderzhala-nesovershennoletnikh-292232451.html

Попытка убийства двух человек в Гори – полиция задержала несовершеннолетних

Попытка убийства двух человек в Гори – полиция задержала несовершеннолетних

Sputnik Грузия

В случае обвинительного приговора задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 24.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-24T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Полиция Шида Картли задержала двух несовершеннолетних в рамках расследования уголовного дела о попытке убийства, совершенной при отягчающих обстоятельствах в городе Гори, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Следствие ведется по статье "Попытка умышленного убийства, совершенная при отягчающих обстоятельствах в отношении двух или более лиц". В случае обвинительного приговора задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Следствием установило, что обвиняемые в Гори во время ссоры нанесли ножевые ранения в различные части тела двум своим сверстникам, после чего скрылись с места преступления. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали обвиняемых. По информации СМИ, состояние обоих пациентов, которым нанесли многочисленные ножевые ранения, в том числе в область сердца, тяжелое, они остаются в реанимации. По словам очевидцев, в разборке принимали участие по меньшей мере 10 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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