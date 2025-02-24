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Повторить рост ВВП 2024 года – премьер о планах экономического роста
Повторить рост ВВП 2024 года – премьер о планах экономического роста
Sputnik Грузия
Цель правительства – достичь примерно тех же темпов роста, что и в 2024 году, заявил премьер 24.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-24T22:18+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Правительство Грузии нацелено повторить показатель роста экономики 2024 года и в 2025 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4%. Как сказал Кобахидзе, точные данные по экономическому росту за январь пока не опубликованы, хотя предварительные оценки говорят о том, что экономический рост будет весьма близок к двузначному числу. По его словам, политические оппоненты власти пытаются направить развитие страны в противоположном направлении, хотя их планам, разумеется, не суждено осуществиться, особенно если учесть, что радикальная часть оппозиции находится в непростом положении. Премьер отметил, что впервые за последние 20 лет "коллективное Национальное движение" не представлено в парламенте Грузии, что очень важно для нормального развития демократической системы страны. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, статистика
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, статистика
Повторить рост ВВП 2024 года – премьер о планах экономического роста
Цель правительства – достичь примерно тех же темпов роста, что и в 2024 году, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Правительство Грузии нацелено повторить показатель роста экономики 2024 года и в 2025 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4%.
"Страна продолжает беспрепятственно развиваться. Наша цель – достичь примерно тех же темпов роста, что и в 2024 году. В прошлом году рост составил 9,5%, и в этом году вполне реально повторить такой показатель", – заявил Кобахидзе.
Как сказал Кобахидзе, точные данные по экономическому росту за январь пока не опубликованы, хотя предварительные оценки говорят о том, что экономический рост будет весьма близок к двузначному числу.
По его словам, политические оппоненты власти пытаются направить развитие страны в противоположном направлении, хотя их планам, разумеется, не суждено осуществиться, особенно если учесть, что радикальная часть оппозиции находится в непростом положении.
Премьер отметил, что впервые за последние 20 лет "коллективное Национальное движение" не представлено в парламенте Грузии, что очень важно для нормального развития демократической системы страны.
"Мы дали это обещание грузинскому обществу, это обещание во многом выполнено, и, конечно, мы продолжим выполнять это обещание. Без радикализма наша демократическая система будет развиваться гораздо быстрее, и в таких условиях будет гораздо меньше помех для нашего экономического прогресса и общего развития во всех направлениях", – заявил премьер.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.