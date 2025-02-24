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Повторить рост ВВП 2024 года – премьер о планах экономического роста

Повторить рост ВВП 2024 года – премьер о планах экономического роста

Sputnik Грузия

Цель правительства – достичь примерно тех же темпов роста, что и в 2024 году, заявил премьер 24.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-24T22:18+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Правительство Грузии нацелено повторить показатель роста экономики 2024 года и в 2025 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4%. Как сказал Кобахидзе, точные данные по экономическому росту за январь пока не опубликованы, хотя предварительные оценки говорят о том, что экономический рост будет весьма близок к двузначному числу. По его словам, политические оппоненты власти пытаются направить развитие страны в противоположном направлении, хотя их планам, разумеется, не суждено осуществиться, особенно если учесть, что радикальная часть оппозиции находится в непростом положении. Премьер отметил, что впервые за последние 20 лет "коллективное Национальное движение" не представлено в парламенте Грузии, что очень важно для нормального развития демократической системы страны. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, статистика