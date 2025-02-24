"Позиция грузинских властей была абсолютно верна" – политолог
18:08 24.02.2025 (обновлено: 18:21 24.02.2025)
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Политолог Руслан Сафаров оценивает действия и шаги грузинского руководства в свете последних изменений, которые произошли после избрания на пост президента США Дональда Трампа
Исходя из прагматичной позиции нынешнего президента США Дональда Трампа в отношении России, можно сделать вывод о том, что позиция грузинских властей на протяжении последнего года была абсолютно верной, и весь мир постепенно в этом убеждается, считает политолог, эксперт Финансового Университета при правительстве Российской Федерации Руслан Сафаров.
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Сейчас мы видим то, что позиция грузинских властей была абсолютно верна. Приходит время прагматиков, таких как Дональд Трамп. Уходят догматики, которые были слишком идеологизированные. Трамп – человек компромиссов, человек сделки. И это единственно верный для мира вариант", – считает Сафаров.
Президент США стал объектом критики представителей части грузинской оппозиции после его недавних заявлений относительно конфликта на Украине. По словам Трампа, он "успешно ведет переговоры о завершении конфликта с Россией" и уверен, что без участия Вашингтона Зеленский "никогда не сможет" достичь мирного соглашения с Москвой. В грузинской оппозиции действия и заявления Трампа назвали тревожными.
В правящей партии заступились за Трампа, заявив, что лишенные содержания рассуждения и личные оскорбления – это почерк представителей грузинской оппозиции, которые теперь в "пророссийскости" обвиняют не только власти Грузии, но и президента США Дональда Трампа.
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Сейчас мы видим то, что позиция грузинских властей была абсолютно верна. Приходит время прагматиков, таких как Дональд Трамп. Уходят догматики, которые были слишком идеологизированные. Трамп – человек компромиссов, человек сделки. И это единственно верный для мира вариант", – считает Сафаров.
Президент США стал объектом критики представителей части грузинской оппозиции после его недавних заявлений относительно конфликта на Украине. По словам Трампа, он "успешно ведет переговоры о завершении конфликта с Россией" и уверен, что без участия Вашингтона Зеленский "никогда не сможет" достичь мирного соглашения с Москвой. В грузинской оппозиции действия и заявления Трампа назвали тревожными.
В правящей партии заступились за Трампа, заявив, что лишенные содержания рассуждения и личные оскорбления – это почерк представителей грузинской оппозиции, которые теперь в "пророссийскости" обвиняют не только власти Грузии, но и президента США Дональда Трампа.