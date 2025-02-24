https://sputnik-georgia.ru/20250224/premer-gruzii-prizval-vedomstva-k-polnoy-mobilizatsii-v-svyazi-s-pogodnymi-usloviyami-292233410.html

Премьер Грузии призвал ведомства к полной мобилизации в связи с погодными условиями

Премьер Грузии призвал ведомства к полной мобилизации в связи с погодными условиями

Sputnik Грузия

Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии, в Батуми и Поти отменены занятия в школах и детских садах 24.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-24T18:10+0400

2025-02-24T18:10+0400

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западная грузия

ираклий кобахидзе

грузинская железная дорога

батумский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Все соответствующие ведомства должны быть мобилизованы для борьбы с последствия непогоды в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии. В Батуми и Поти отменены занятия в школах и детских садах. Грузинская железная дорога из-за снегопада в Гурии отменила часть поездов на 23, 24, 25 и 26 февраля. Кроме того, Батумский международный аэропорт из-за непогоды работает в ограниченном режиме. В Батуми высота снежного покрова превысила 50 см, в горной Аджарии – уже около метра. Не работает общественный транспорт. По прогнозам синоптиков, в западной Грузии 24-25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до -4...-6 градусов. В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, батуми, поти, западная грузия, ираклий кобахидзе, грузинская железная дорога, батумский международный аэропорт