https://sputnik-georgia.ru/20250224/premer-gruzii-prizval-vedomstva-k-polnoy-mobilizatsii-v-svyazi-s-pogodnymi-usloviyami-292233410.html
Премьер Грузии призвал ведомства к полной мобилизации в связи с погодными условиями
Премьер Грузии призвал ведомства к полной мобилизации в связи с погодными условиями
Sputnik Грузия
Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии, в Батуми и Поти отменены занятия в школах и детских садах 24.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-24T18:10+0400
2025-02-24T18:10+0400
2025-02-24T18:53+0400
грузия
новости
погода
батуми
поти
западная грузия
ираклий кобахидзе
грузинская железная дорога
батумский международный аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1c/263224882_0:0:3093:1739_1920x0_80_0_0_792c8f85aa04914a0d669f6344edfbcd.jpg
ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Все соответствующие ведомства должны быть мобилизованы для борьбы с последствия непогоды в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии. В Батуми и Поти отменены занятия в школах и детских садах. Грузинская железная дорога из-за снегопада в Гурии отменила часть поездов на 23, 24, 25 и 26 февраля. Кроме того, Батумский международный аэропорт из-за непогоды работает в ограниченном режиме. В Батуми высота снежного покрова превысила 50 см, в горной Аджарии – уже около метра. Не работает общественный транспорт. По прогнозам синоптиков, в западной Грузии 24-25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до -4...-6 градусов. В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
поти
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1c/263224882_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ea338f3f9a0c3f61a7ad2177952f1818.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, погода, батуми, поти, западная грузия, ираклий кобахидзе, грузинская железная дорога, батумский международный аэропорт
грузия, новости, погода, батуми, поти, западная грузия, ираклий кобахидзе, грузинская железная дорога, батумский международный аэропорт
Премьер Грузии призвал ведомства к полной мобилизации в связи с погодными условиями
18:10 24.02.2025 (обновлено: 18:53 24.02.2025)
Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии, в Батуми и Поти отменены занятия в школах и детских садах
ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Все соответствующие ведомства должны быть мобилизованы для борьбы с последствия непогоды в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии. В Батуми и Поти отменены занятия в школах и детских садах. Грузинская железная дорога из-за снегопада в Гурии отменила часть поездов на 23, 24, 25 и 26 февраля. Кроме того, Батумский международный аэропорт из-за непогоды работает в ограниченном режиме. В Батуми высота снежного покрова превысила 50 см, в горной Аджарии – уже около метра. Не работает общественный транспорт.
"В нескольких регионах сильный снегопад. Необходима полная мобилизация всех ведомств для борьбы с последствиями стихии и максимально заботиться о защите интересов населения. Уже сегодня наблюдается максимальная мобилизация, и в ближайшие дни будут приняты все меры, чтобы максимально позаботиться о населении в связи с обильным снегопадом", – сказал Кобахидзе.
По прогнозам синоптиков, в западной Грузии 24-25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до -4...-6 градусов.
В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.