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С чистого листа – Грузия готова к перезапуску отношений с Западом

С чистого листа – Грузия готова к перезапуску отношений с Западом

Sputnik Грузия

Власти не раз выражали готовность к урегулированию отношений, отметил генсек правящей партии 24.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-24T17:07+0400

2025-02-24T17:07+0400

2025-02-24T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Власти Грузии готовы к перезагрузке отношений с Соединенными Штатами Америки и Европой и готовы начать все с чистого листа, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США и с Западом в целом, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. Как отметил генсек правящей партии, власти не раз выражали готовность к урегулированию отношений. "За весь этот период времени мы защищали наши интересы, страну и не позволяли никому использовать Грузию в своих целях. Конечно, эти три года были очень тяжелыми. Вы помните, какие были сделаны заявления – были прямые угрозы, шантаж, которые продолжаются и сейчас", – заявил Каладзе. Однако, как отметил Каладзе, власти всегда стояли твердо вместе с народом, проявляли принципиальность, объясняли обществу реальность вызовов, с которыми столкнулась страна и какие силы боролись против государственности с привлечением местной агентуры. "Люди все поняли, поддержали нас, и вместе мы смогли избежать очень большой беды для страны", – подчеркнул Каладзе. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, дональд трамп, бидзина иванишвили, европа, украина, сша, политика, новости, грузия