https://sputnik-georgia.ru/20250224/snegopad-na-zapade-gruzii-otmeneno-esche-neskolko-poezdov-292229336.html

Снегопад на западе Грузии: отменено еще несколько поездов

Снегопад на западе Грузии: отменено еще несколько поездов

Sputnik Грузия

По информации ГЖД, пассажирам будет полностью возмещена стоимость билетов 24.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-24T13:03+0400

2025-02-24T13:03+0400

2025-02-24T13:03+0400

грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Несколько железнодорожных рейсов отменены из-за сильного снегопада в Западной Грузии 25 и 26 февраля, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги" (ГЖД). Ранее из-за снегопада было принято решение отменить запланированные на 22, 23 и 24 февраля рейсы Озургети-Тбилиси, Батуми-Озургети и Риони-Кутаиси-Риони. В частности, 24 февраля были отменены рейсы – Озургети-Тбилиси, Батуми-Озургети и Риони-Кутаиси-Риони (электричка). В связи с непогодой в Гурии дополнительно отменяются железнодорожные рейсы: 25 февраля26 февраляПо информации ГЖД, пассажирам будет полностью возмещена стоимость билетов. По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии 24-25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до -4...-6 градусов. В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская железная дорога, западная грузия, грузия, новости, тбилиси, гурия