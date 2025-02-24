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Снегопад на западе Грузии: отменено еще несколько поездов
Снегопад на западе Грузии: отменено еще несколько поездов
Sputnik Грузия
По информации ГЖД, пассажирам будет полностью возмещена стоимость билетов 24.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-24T13:03+0400
2025-02-24T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Несколько железнодорожных рейсов отменены из-за сильного снегопада в Западной Грузии 25 и 26 февраля, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги" (ГЖД). Ранее из-за снегопада было принято решение отменить запланированные на 22, 23 и 24 февраля рейсы Озургети-Тбилиси, Батуми-Озургети и Риони-Кутаиси-Риони. В частности, 24 февраля были отменены рейсы – Озургети-Тбилиси, Батуми-Озургети и Риони-Кутаиси-Риони (электричка). В связи с непогодой в Гурии дополнительно отменяются железнодорожные рейсы: 25 февраля26 февраляПо информации ГЖД, пассажирам будет полностью возмещена стоимость билетов. По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии 24-25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до -4...-6 градусов. В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская железная дорога, западная грузия, грузия, новости, тбилиси, гурия
грузинская железная дорога, западная грузия, грузия, новости, тбилиси, гурия
Снегопад на западе Грузии: отменено еще несколько поездов
По информации ГЖД, пассажирам будет полностью возмещена стоимость билетов
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Несколько железнодорожных рейсов отменены из-за сильного снегопада в Западной Грузии 25 и 26 февраля, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги" (ГЖД).
Ранее из-за снегопада было принято решение отменить запланированные на 22, 23 и 24 февраля рейсы Озургети-Тбилиси, Батуми-Озургети и Риони-Кутаиси-Риони. В частности, 24 февраля были отменены рейсы – Озургети-Тбилиси, Батуми-Озургети и Риони-Кутаиси-Риони (электричка).
В связи с непогодой в Гурии дополнительно отменяются железнодорожные рейсы:
Озургети-Тбилиси, Риони-Кутаиси-Риони.
По информации ГЖД, пассажирам будет полностью возмещена стоимость билетов.
По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии 24-25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до -4...-6 градусов.
В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.