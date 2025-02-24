https://sputnik-georgia.ru/20250224/ssha-ne-lishili-npo-grantov-a-vzyali-pauzu-dlya-optimizatsii-raskhodov--politolog-292235192.html

США не лишили НПО грантов, а взяли паузу для оптимизации расходов – политолог

США не лишили НПО грантов, а взяли паузу для оптимизации расходов – политолог

Sputnik Грузия

Приостановление работы американского фонда USAID не означает его полное закрытие, а означает проведение работы по оптимизации его расходов, считает политолог... 24.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-24T19:45+0400

2025-02-24T19:45+0400

2025-02-24T19:56+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

экспертное мнение

сша

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/18/292234837_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c17940b380fdc25a572aaaf93d3e67b8.jpg

Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Трамп сейчас будет оптимизировать эти расходы. Здесь для очень многих организаций, которые раньше жили на американские гранты, наступает очень большая проблема.Она заключается в том, что рано или поздно американские какие-то программы вернут, но в какие? Пока непонятно. Кого именно будут финансировать? Тоже остается под большим вопросом", – заявил Сафаров. Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее заявил, что USAID через политические НПО потратило 41,7 миллиона долларов на выборы в Грузии. Если учитывать соотношение к численности населения, эта сумма эквивалентна вливанию 3,78 миллиарда долларов США в выборы в Соединенных Штатах со стороны иностранного государства, отметил он. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи США на развитие другим странам. В период приостановки помощи будет проведена проверка для определения того, соответствует ли поддержка Соединенными Штатами других стран политическим целям новой администрации. Он неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, сша, грузия, видео