https://sputnik-georgia.ru/20250224/v-pozharakh-gruzii-v-proshlom-godu-pogibli-42-cheloveka-292218454.html

В пожарах Грузии в прошлом году погибли 42 человека

В пожарах Грузии в прошлом году погибли 42 человека

Sputnik Грузия

Всего в стране в 2024 году произошло 11 639 пожаров 24.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-24T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. В 2024 году в результате пожаров в Грузии погибли 42 человека, по сравнению с данными 2023 года этот показатель меньше на 6 человек, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Что касается пострадавших при пожарах в 2024 году, то их число составило 241 человек. В 2023 году травмы в таких ЧП получили 205 человек. Всего в Грузии в 2024 году произошло 11 639 пожаров и сгорело 504 здания. В 2023 году во время пожаров сгорело 389 зданий. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пожар в центре тбилиси, пожар, лесной пожар, пожар на элиава, сильный пожар в тбилиси, пожар на мтацминда, грузия, новости, происшествия, сакстат