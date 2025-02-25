https://sputnik-georgia.ru/20250225/departament-avtodorog-gruzii-prizval-voditeley-k-ostorozhnosti-iz-za-nepogody-292253424.html

Департамент автодорог Грузии призвал водителей к осторожности из-за непогоды

Департамент автодорог Грузии призвал водителей к осторожности из-за непогоды

Sputnik Грузия

Департамент рекомендует пользоваться зимними шинами, ездить на исправных автомобилях и соблюдать правила дорожного движения 25.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-25T19:36+0400

2025-02-25T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии призвал автолюбителей воздержаться от поездок по стране без крайней необходимости из-за непогоды. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В некоторых районах проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, приостановлены занятия в садах и школах, ограничена работа Батумского международного аэропорта. Также департамент рекомендует пользоваться зимними шинами, ездить на исправных автомобилях и соблюдать правила дорожного движения. На данный момент на отдельных дорогах введены ограничения из-за угрозы схода лавин, интенсивного снегопада и сложных метеорологических условиий. Ограничения действуют на ряде дорог в регионах Гурия, Самегрело - Земо Сванети, Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети и Аджарской АР. Кроме того, закрыто движение в направлении границы России. Снегопад в Грузии – несчастный случай и массовые перебои в регионах >>На остальных дорогах движение свободно. Неблагоприятные погодные условия (снег, метель, туман и гололед) сохранятся в Западной Грузии до 27 февраля. Уровень опасности на дорогах оценивается как высокий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

гурия

самегрело-земо сванети

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погода, новости, грузия, западная грузия, гурия, самегрело-земо сванети, департамент автомобильных дорог