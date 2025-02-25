https://sputnik-georgia.ru/20250225/departament-avtodorog-gruzii-prizval-voditeley-k-ostorozhnosti-iz-za-nepogody-292253424.html
Департамент автодорог Грузии призвал водителей к осторожности из-за непогоды
Департамент автодорог Грузии призвал водителей к осторожности из-за непогоды
Sputnik Грузия
Департамент рекомендует пользоваться зимними шинами, ездить на исправных автомобилях и соблюдать правила дорожного движения 25.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-25T19:36+0400
2025-02-25T19:36+0400
2025-02-25T19:52+0400
погода
новости
грузия
западная грузия
гурия
самегрело-земо сванети
департамент автомобильных дорог
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23872/15/238721524_0:337:2982:2014_1920x0_80_0_0_4ecee4b358cc1ae695960b7bb1dce7f1.jpg
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии призвал автолюбителей воздержаться от поездок по стране без крайней необходимости из-за непогоды. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В некоторых районах проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, приостановлены занятия в садах и школах, ограничена работа Батумского международного аэропорта. Также департамент рекомендует пользоваться зимними шинами, ездить на исправных автомобилях и соблюдать правила дорожного движения. На данный момент на отдельных дорогах введены ограничения из-за угрозы схода лавин, интенсивного снегопада и сложных метеорологических условиий. Ограничения действуют на ряде дорог в регионах Гурия, Самегрело - Земо Сванети, Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети и Аджарской АР. Кроме того, закрыто движение в направлении границы России. Снегопад в Грузии – несчастный случай и массовые перебои в регионах >>На остальных дорогах движение свободно. Неблагоприятные погодные условия (снег, метель, туман и гололед) сохранятся в Западной Грузии до 27 февраля. Уровень опасности на дорогах оценивается как высокий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
гурия
самегрело-земо сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23872/15/238721524_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_06e0b3fdce914ef780105f6fe4b8fd1f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, новости, грузия, западная грузия, гурия, самегрело-земо сванети, департамент автомобильных дорог
погода, новости, грузия, западная грузия, гурия, самегрело-земо сванети, департамент автомобильных дорог
Департамент автодорог Грузии призвал водителей к осторожности из-за непогоды
19:36 25.02.2025 (обновлено: 19:52 25.02.2025)
Департамент рекомендует пользоваться зимними шинами, ездить на исправных автомобилях и соблюдать правила дорожного движения
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии призвал автолюбителей воздержаться от поездок по стране без крайней необходимости из-за непогоды.
Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В некоторых районах проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, приостановлены занятия в садах и школах, ограничена работа Батумского международного аэропорта.
"С учетом того, что в масштабах страны сохраняется интенсивный снегопад, мы просим без крайней необходимости воздержаться от поездок", – говорится в сообщении департамента.
Также департамент рекомендует пользоваться зимними шинами, ездить на исправных автомобилях и соблюдать правила дорожного движения.
На данный момент на отдельных дорогах введены ограничения из-за угрозы схода лавин, интенсивного снегопада и сложных метеорологических условиий.
Ограничения действуют на ряде дорог в регионах Гурия, Самегрело - Земо Сванети, Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети и Аджарской АР. Кроме того, закрыто движение в направлении границы России.
На остальных дорогах движение свободно.
Неблагоприятные погодные условия (снег, метель, туман и гололед) сохранятся в Западной Грузии до 27 февраля. Уровень опасности на дорогах оценивается как высокий.