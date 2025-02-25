https://sputnik-georgia.ru/20250225/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-prodolzhaet-otmenyat-reysy-292250492.html

Грузинская железная дорога продолжает отменять рейсы

Грузинская железная дорога продолжает отменять рейсы

Sputnik Грузия

ГЖД начала отменять рейсы в направлении Западной Грузии 22 февраля 25.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-25T17:39+0400

2025-02-25T17:39+0400

2025-02-25T17:39+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Одиннадцать железнодорожных рейсов были отменены из-за непогоды на западе Грузии, говорится в информации на сайте Грузинская железная дорога. В частности отменены запланированные на 25 февраля рейсы по следующим направлениям: Тбилиси — Батуми, Батуми — Тбилиси, Тбилиси – Поти, Зугдиди —Тбилиси, Хашури — Зестафони, Зестафони — Хашури. Также отменены запланированные на 26 февраля пять рейсов по направлениям: Кутаиси — Батуми, Батуми —Озургети и Хашури — Зестафони. Грузия подключает армию к борьбе с последствиями снегопада в Западной Грузии>>Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В некоторых районах проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, приостановлены занятия в садах и школах. Ограничена работа Батумского международного аэропорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, грузинская железная дорога, непогода в грузии