https://sputnik-georgia.ru/20250225/istoricheskoe-reshenie--premer-gruzii-ob-otkaze-vvodit-sanktsii-protiv-rossii-292245609.html

Историческое решение – премьер Грузии об отказе вводить санкции против России

Историческое решение – премьер Грузии об отказе вводить санкции против России

Sputnik Грузия

Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России 25.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-25T13:47+0400

2025-02-25T13:47+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Грузия приняла историческое решение, отказавшись вводить двусторонние санкции против России, тем самым не позволив превратить страну во второй фронт, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года заявил, что Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы граждан, не планирует вслед за западными странами вводить санкции против России из-за конфликта на Украине. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы втянуть страну в начавшийся на Украине военный конфликт, и решения властей сыграли решающую роль в том, что Грузия не стала "вторым фронтом", отметил он.Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвальском регионе, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер Грузии не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.Конфликта на Украине можно было избежать – премьер Грузии>>По словам премьера, данное решение было принципиальным, так как в случае присоединения к санкциям Грузию ожидало разрушение экономики. "Конечно, мы не могли сделать этот шаг. Еще раз повторю, что тогда было принято принципиальное решение, которое озвучил Ираклий Гарибашвили, и после этого мы смогли сохранить свою твердую позицию, которая была связана с укреплением мира в Грузии", – заявил Кобахидзе. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одно из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Вопрос обхода международных санкций не раз поднимался противниками власти, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу и опровергли возможность обхода.Россия входит в число крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5.4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, ираклий кобахидзе, украина, абхазия, ираклий гарибашвили, новости, россия, грузино-российские отношения, экономика