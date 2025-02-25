https://sputnik-georgia.ru/20250225/novye-pravila-finansirovaniya-smi-vvodyat-v-gruzii-292249819.html

Новые правила финансирования СМИ вводят в Грузии

Новые правила финансирования СМИ вводят в Грузии

Sputnik Грузия

Инициаторы внесения поправок считают, что "распространяемая вещателями информация пользуется высокой степенью доверия и может оказать существенное влияние на... 25.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-25T18:05+0400

2025-02-25T18:05+0400

2025-02-25T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Парламент Грузии собирается ввести запрет на получение прямого или косвенного иностранного финансирования СМИ, соответствующие поправки вносятся в закон "О вещании", говорится на сайте парламента Грузии. Согласно поправкам, инициаторами которой выступила фракция "Грузинская мечта", вещатели не смогут получать от иностранной силы денежные средства или иные материальные выгоды имущественной стоимости.Законопроектом планируется запретить покупку услуг вещателя иностранной силой, а также прямое или косвенное финансирование или софинансирование подготовки и трансляции программ. А также законопроект запрещает вещателю принимать прямую или косвенную рекламу взамен за размещение социальной рекламы. Под иностранной силой в законе подразумевается субъект, входящий в систему государственной власти иностранного государства, физическое лицо (иностранный гражданин), а также юридическое лицо, основанное за рубежом, и любая организация или объединение лиц, основанные за рубежом.Законопроект вступит в силу после принятия в трех чтениях в парламенте Грузии, подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Грузия и иностранное влияниеВласти Грузии активно работают над упразднением иностранного влияния в стране. В начале февраля в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что страна примет аналог американского закона об "иноагентах" FARA и упразднит участие гражданского сектора в принятии государственных решений. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность. Почему в Грузии нужно принять аналог американского закона FARA? Аргументы правящей силы>>Как заявили в "Грузинской мечте", в прошлом году власти приняли упрощенную версию закона FARA – закон "О прозрачности иностранного финансирования", который также называют законом об "иноагентах". Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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