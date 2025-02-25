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Полная мобилизация – глава парламента Грузии рассказал о ликвидации последствий снегопада
Полная мобилизация – глава парламента Грузии рассказал о ликвидации последствий снегопада
Sputnik Грузия
Из-за непогоды сложилась очень сложная ситуация в Грузии, отметил глава парламента 25.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-25T14:11+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Государственные ведомства полностью мобилизованы и принимают все необходимые меры как для предотвращения, так и устранения ущерба, нанесенного непогодой на западе Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя ситуацию со снегопадом. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В некоторых районах возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, приостановлены занятия в садах и школах. Батумский аэропорт и Грузинская железная дорога работают с ограничениями. Как отметил глава парламента, из-за непогоды сложилась очень сложная ситуация. По словам Папуашвили, согласно прогнозу, снегопад ожидается на территории страны еще в течение двух дней. Снегопад в Грузии – несчастный случай и массовые перебои в регионах>>Во всех районах Западной Грузии мобилизованы соответствующие службы. Работы по очистке ведутся в беспрерывном режиме. По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии 25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до минус 4-6 градусов. В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, западная грузия, шалва папуашвили, грузинская железная дорога, непогода в грузии
грузия, новости, происшествия, западная грузия, шалва папуашвили, грузинская железная дорога, непогода в грузии
Полная мобилизация – глава парламента Грузии рассказал о ликвидации последствий снегопада
14:11 25.02.2025 (обновлено: 15:18 25.02.2025)
Из-за непогоды сложилась очень сложная ситуация в Грузии, отметил глава парламента
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Государственные ведомства полностью мобилизованы и принимают все необходимые меры как для предотвращения, так и устранения ущерба, нанесенного непогодой на западе Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя ситуацию со снегопадом.
Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В некоторых районах возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, приостановлены занятия в садах и школах. Батумский аэропорт и Грузинская железная дорога работают с ограничениями.
"Государство принимает все меры, которые необходимы как для превенции, так и далее, для устранения ущерба, который мы имеем на данный момент", – заявил Папуашвили журналистам.
Как отметил глава парламента, из-за непогоды сложилась очень сложная ситуация. По словам Папуашвили, согласно прогнозу, снегопад ожидается на территории страны еще в течение двух дней.
"Государство полностью мобилизовано для того, чтобы очистить подъездные дороги к различным населенным пунктам, установить связь, а также обеспечить население всеми предметами первой необходимости. Именно этим и занимается государство", – заявил Папуашвили.
Во всех районах Западной Грузии мобилизованы соответствующие службы. Работы по очистке ведутся в беспрерывном режиме.
По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии 25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до минус 4-6 градусов.
В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.