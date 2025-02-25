https://sputnik-georgia.ru/20250225/polnaya-mobilizatsiya---glava-parlamenta-gruzii-rasskazal-o-likvidatsii-posledstviy-snegopada-292246103.html

Полная мобилизация – глава парламента Грузии рассказал о ликвидации последствий снегопада

Полная мобилизация – глава парламента Грузии рассказал о ликвидации последствий снегопада

Sputnik Грузия

Из-за непогоды сложилась очень сложная ситуация в Грузии, отметил глава парламента 25.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-25T14:11+0400

2025-02-25T14:11+0400

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непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Государственные ведомства полностью мобилизованы и принимают все необходимые меры как для предотвращения, так и устранения ущерба, нанесенного непогодой на западе Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя ситуацию со снегопадом. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В некоторых районах возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, приостановлены занятия в садах и школах. Батумский аэропорт и Грузинская железная дорога работают с ограничениями. Как отметил глава парламента, из-за непогоды сложилась очень сложная ситуация. По словам Папуашвили, согласно прогнозу, снегопад ожидается на территории страны еще в течение двух дней. Снегопад в Грузии – несчастный случай и массовые перебои в регионах>>Во всех районах Западной Грузии мобилизованы соответствующие службы. Работы по очистке ведутся в беспрерывном режиме. По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии 25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до минус 4-6 градусов. В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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