https://sputnik-georgia.ru/20250225/snegopad-povredil-aeroport-batumi-292241663.html

Снегопад повредил здание аэропорта в Батуми

Снегопад повредил здание аэропорта в Батуми

Sputnik Грузия

Батумский аэропорт не принимает рейсы из-за погодных условий 25.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Снегопад повредил крышу центрального входа в Международный аэропорт Батуми имени Александра Картвели, который четвертый день работает в ограниченном режиме, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии аэропорта. Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В Батуми (АР Аджария) высота снежного покрова превысила 50 см, в горной Аджарии – уже около метра, из-за чего в регионе не работает общественный транспорт, отменены занятия в школах и детских садах.Как сообщили агентству, в результате инцидента никто не пострадал, и на данный момент ведутся работы по восстановлению поврежденной крыши аэропорта. Премьер Грузии призвал ведомства к полной мобилизации в связи с погодными условиями>>Как накануне сообщило Объединение аэропортов Грузии, все рейсы, запланированные в аэропорту Батуми в этот период, принимает Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели, который несмотря на снегопад, работает в обычном режиме, и рейсы выполняются беспрепятственно. Соответствующие службы аэропорта Кутаиси своевременно проводят противообледенительные процедуры воздушных судов. Также взлетно-посадочная полоса и тропы обрабатываются специальной противообледенительной жидкостью. По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии 25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до -4...-6 градусов. В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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