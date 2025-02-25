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Споры о передаче замороженных активов РФ Киеву продолжаются в ЕС

Споры о передаче замороженных активов РФ Киеву продолжаются в ЕС

Sputnik Грузия

Несмотря на многие заявления и призывы, ведущие страны Европы видят в возможной передаче российских активов Киеву опасный прецедент 25.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-25T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи замороженных российских активов Украине, опасаясь, что такой шаг может отпугнуть иностранных инвесторов от ЕС, сообщает РИА Новости. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что изъятие замороженных российских активов невозможно, поскольку это нарушает нормы международного права. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что среди стран Евросоюза отсутствует единое мнение относительно конфискации этих активов.Как заявил неназванный европейский дипломат, передача замороженных российских активов Киеву также не позволит ЕС использовать их как козырь в рамках переговоров по Украине. Собеседник добавил, что, если РФ хочет получить назад свои средства, она должна "отдать что-то взамен". Еще один неназванный европейский дипломат заявил, что многие в ЕС выступают против конфискации российских активов, поскольку хотят направить эти средства на восстановление Украины. Из США слышны более здравые голоса по вопросу Украины – Лавров>>В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, россия, украина, киев, европа, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, мид россии, g7, эммануэль макрон