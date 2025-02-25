https://sputnik-georgia.ru/20250225/termin-gender-sobirayutsya-udalit-iz-gruzinskogo-zakonodatelstva-292239556.html

Термин "гендер" собираются удалить из грузинского законодательства

Термин "гендер" собираются удалить из грузинского законодательства

Sputnik Грузия

Действующий закон регулирует механизмы укрепления безопасности, создания равенства на рынке труда и усиления участия женщин в политической жизни страны 25.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-25T20:58+0400

2025-02-25T20:58+0400

2025-02-25T20:58+0400

новости

грузия

общество

за права женщин грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23444/02/234440297_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_0faa5b18952bb1257c5fb12aeb7a5cc2.jpg

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Парламент Грузии планирует исключить из грузинского законодательства термины "гендер" и "гендерная идентичность" – соответствующие поправки будут внесены во все действующие законы. Согласно поправкам, в законах термин "гендерные вопросы" заменят на "вопросы равенства женщин и мужчин", термин "гендерная нетерпимость" на "нетерпимость к равенству женщин и мужчин". А закон "О гендерном равенстве" и вовсе переименуют в закон "О равенстве женщин и мужчин". Гендерное равноправие – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №9 >>Законодательный пакет был инициирован в парламенте депутатами от правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Сила народа". Пакет законопроектов уже передан на рассмотрение в соответствующие комитеты. Закон "О гендерном равенстве" был принят парламентом Грузии 27 марта 2010 года. Закон регулирует механизмы укрепления безопасности, создания равенства на рынке труда и усиления участия женщин в политической жизни страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, за права женщин грузии