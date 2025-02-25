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https://sputnik-georgia.ru/20250225/termin-gender-sobirayutsya-udalit-iz-gruzinskogo-zakonodatelstva-292239556.html
Термин "гендер" собираются удалить из грузинского законодательства
Термин "гендер" собираются удалить из грузинского законодательства
Sputnik Грузия
Действующий закон регулирует механизмы укрепления безопасности, создания равенства на рынке труда и усиления участия женщин в политической жизни страны 25.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-25T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Парламент Грузии планирует исключить из грузинского законодательства термины "гендер" и "гендерная идентичность" – соответствующие поправки будут внесены во все действующие законы. Согласно поправкам, в законах термин "гендерные вопросы" заменят на "вопросы равенства женщин и мужчин", термин "гендерная нетерпимость" на "нетерпимость к равенству женщин и мужчин". А закон "О гендерном равенстве" и вовсе переименуют в закон "О равенстве женщин и мужчин". Гендерное равноправие – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №9 &gt;&gt;Законодательный пакет был инициирован в парламенте депутатами от правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Сила народа". Пакет законопроектов уже передан на рассмотрение в соответствующие комитеты. Закон "О гендерном равенстве" был принят парламентом Грузии 27 марта 2010 года. Закон регулирует механизмы укрепления безопасности, создания равенства на рынке труда и усиления участия женщин в политической жизни страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, общество, за права женщин грузии
новости, грузия, общество, за права женщин грузии

Термин "гендер" собираются удалить из грузинского законодательства

20:58 25.02.2025
© photo: Sputnik / StringerЖители на улицах Тбилиси
Жители на улицах Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Действующий закон регулирует механизмы укрепления безопасности, создания равенства на рынке труда и усиления участия женщин в политической жизни страны
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Парламент Грузии планирует исключить из грузинского законодательства термины "гендер" и "гендерная идентичность" – соответствующие поправки будут внесены во все действующие законы.
Согласно поправкам, в законах термин "гендерные вопросы" заменят на "вопросы равенства женщин и мужчин", термин "гендерная нетерпимость" на "нетерпимость к равенству женщин и мужчин".
А закон "О гендерном равенстве" и вовсе переименуют в закон "О равенстве женщин и мужчин".
Гендерное равноправие – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №9 >>
Законодательный пакет был инициирован в парламенте депутатами от правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Сила народа".
Пакет законопроектов уже передан на рассмотрение в соответствующие комитеты.
Закон "О гендерном равенстве" был принят парламентом Грузии 27 марта 2010 года. Закон регулирует механизмы укрепления безопасности, создания равенства на рынке труда и усиления участия женщин в политической жизни страны.
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