https://sputnik-georgia.ru/20230704/gendernoe-ravnopravie--gruzinskaya-mechta-o-vypolnenii-usloviya-es-9-279288654.html

Гендерное равноправие – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №9

Гендерное равноправие – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №9

Этот пункт Грузия выполнила полностью, согласно промежуточному отчету Еврокомиссии 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T23:05+0400

2023-07-04T23:05+0400

2023-07-09T23:02+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в разные нормативные акты, в том числе в Избирательный и Уголовный кодексы, направленные на усиление гендерного равноправия, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на презентации отчета о выполнении условий для получения статуса кандидата в ЕС. Гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин - это девятый из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, этот пункт Грузия выполнила полностью.Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.Фундаментальные измененияРекомендация: особенно консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин.Что сделано: утверждены государственные концепции и приняты поправки в законы и кодексы. Утверждена государственная концепция гендерного равноправия, разработанная в результате инклюзивного процесса. Также утверждена государственная концепция экономического усиления женщин.Грузия достигла успехов на пути в ЕС, несмотря на действия оппозиции – Папуашвили>>В закон "О нормативных актах" были внесены изменения, которые связаны с институционализацией оценки гендерного влияния. Кроме того, закон "О пресечении насилия в семье, защите и оказании помощи жертвам насилия в семье" был приведен в соответствие со Стамбульской конвенцией (Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием). В целях лучшего исполнения конституционного принципа равенства парламент внес поправки в закон "О гендерном равноправии".Изменения внесены и в Избирательный кодекс, в результате которых продлилось действие избирательных квот. Защита прав уязвимых групп – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №8>>Также внесены изменения в Уголовный кодекс и другие сопутствующие законы, на основе которых, согласно европейским стандартам и Стамбульской конвенции были приведены в порядок вопросы, связанные с сексуальных насилием, принуждением к аборту, принуждением к замужеству и другие. Фундаментальные изменения гендерного равноправия согласно рекомендациям Евросоюза и других соответствующих институтов коснулись и других сфер, сказал Кобахидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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