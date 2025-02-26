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Двоих человек спасли в Батуми после обрушения стены дома

Двоих человек спасли в Батуми после обрушения стены дома

Sputnik Грузия

Обрушилась стена двухэтажного дома барачного типа 26.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-26T13:45+0400

2025-02-26T13:45+0400

2025-02-26T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Двоих человек, на которых упала стена аварийного здания в приморском городе Батуми, спасли сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, сообщили в ведомстве. По данным СМИ, крыша и стена двухэтажного дома барачного типа обрушились под тяжестью снега. Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В Батуми (АР Аджария) высота снежного покрова местами превысила 50 см. Затруднена работа общественного транспорта, не работают детские сады и ряд школ. Батумский аэропорт возобновил работу>>Инцидент произошел на улице Иродиона Метакси, куда после того, как в Центр управления общественной безопасностью "112" поступило сообщение о том, что двое человек оказались под завалами и не могут выбраться наружу, незамедлительно прибыли спасатели и представители других соответствующих служб. В результате быстрого реагирования спасателям удалось извлечь обоих граждан из-под завалов. Пострадавшие были контактные, и бригада скорой медицинской помощи доставила их в медучреждение. Их жизни не угрожает опасность. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, западная грузия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, батуми, непогода в грузии