https://sputnik-georgia.ru/20250226/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-292255898.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 1% 26.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-26T09:01+0400

2025-02-26T09:01+0400

2025-02-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в январе 2025 года вырос на 7,2% по сравнению с январем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 6,1%, в том числе цены на продовольствие выросли на 3,5%, а в горнодобывающей промышленности – на 24,1%.В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 1%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в январе на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 11,1%, в перерабатывающей промышленности – на 2,8%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в январе вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 28,6%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 10,1%, в том числе цены на напитки – на 10,4%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 4,2%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 5,9%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в январе 2025 года составил 2% при целевом показателе 3%. В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года уровень инфляции составил 0,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, промышленность, инфляция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика