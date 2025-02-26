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Кварацхелия вошел в символическую сборную тура чемпионата Франции по футболу

Кварацхелия вошел в символическую сборную тура чемпионата Франции по футболу

Sputnik Грузия

Кварацхелия после перехода во французскую лигу сразу же взялся за дело и уже второй раз попал в число лучших футболистов тура 26.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вошел в символическую сборную тура французской Лиги 1 по футболу. Кварацхелия отдал голевую передачу в воскресном матче "Лион" - "ПСЖ" (2:3), создал несколько напряженных моментов и был признан лучшим игроком матча по версии официального сайта французской Лиги 1, а также аналитических сайтов Flashscore (9,0 балла) и Whoscored (8,9 балла). Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча "Лион" – "Пари Сен-Жермен">>Примечательно, что в 23 туре французской Лиги 1 все три футболиста сборной Грузии, Хвича Кварацхелия, Георгий Микаутадзе и Зурико Давиташвили, отметились результативными передачами. Ассист Микаутадзе привел к первому голу в ворота "ПСЖ", а Давиташвили, отдав две голевые передачи, помог "Сент-Этьену" сыграть вничью с "Анже" (3:3). Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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спорт, грузия, новости, франция, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, зурико давиташвили, футбол