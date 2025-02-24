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https://sputnik-georgia.ru/20250224/khvicha-kvaratskheliya-priznan-luchshim-igrokom-matcha-lion--pari-sen-zhermen-292232039.html
Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча "Лион" – "Пари Сен-Жермен"
Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча "Лион" – "Пари Сен-Жермен"
Sputnik Грузия
Грузинский вингер провел свою лучшую игру с момента переезда во Францию, пишут французские СМИ 24.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-24T19:09+0400
2025-02-24T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Официальный сайт французской Лиги 1 назвал Хвичу Кварацхелия лучшим игроком матча 23-го тура между "Лионом" – "Пари Сен-Жермен" (2:3). Хотя грузинский вингер в этой встрече записал на свой счет лишь одну голевую передачу и не забил гола, по оценке экспертов, он провел свою лучшую игру с момента переезда во Францию. Кварацхелия вошел в символическую сборную плей-офф Лиги чемпионов &gt;&gt;Игра Кварацхелия также была отмечена аналитическими футбольными сайтами: Flashscore оценил его в 9 баллов, а Whoscored – 8,9 балла. Единственным исключением стал портал Sofascore, который оценил автора дубля Ашрафа Хакими – 8,9, как лучшего, а вот Кварацхелия определил на второе место – 8,6. Что касается ожидаемой грузинскими болельщиками встречи Хвичи Кварацхелия и нападающего "Лиона" Георгия Микаутадзе, то в этом матче футболистам вместе сыграть так и не удалось. Микаутадзе вышел на поле лишь во второй половине второго тайма. К этому времени наставник парижан Луис Энрике уже заменил Кварацхелия. Парижане не потерпели ни одного поражения в рамках национального чемпионата в этом сезоне. Команда Луиса Энрике лидирует с 59 очками, опережая идущий вторым "Марсель" уже на 13 очков. С Днем рождения, Хвича! Топ-пять голов Кварацхелия за разные клубы &gt;&gt;Примечательно, что в 23 туре французской Лиги 1 все три футболиста сборной Грузии Хвича Кварацхелия, Георгий Микаутадзе и Зурико Давиташвили отметились результативными передачами. Ассист Микаутадзе привел к первому голу в ворота "ПСЖ", а Давиташвили, отдав две голевые передачи, помог "Сент-Этьену" сыграть вничью с "Анже" (3:3). Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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хвича кварацхелия, зурико давиташвили, георгий микаутадзе, франция, спорт, новости, грузия, футбол
хвича кварацхелия, зурико давиташвили, георгий микаутадзе, франция, спорт, новости, грузия, футбол

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча "Лион" – "Пари Сен-Жермен"

19:09 24.02.2025
© PSG - Paris Saint-GermainХвича Кварацхелия после гола на матче "ПСЖ"
Хвича Кварацхелия после гола на матче ПСЖ - Sputnik Грузия, 1920, 24.02.2025
© PSG - Paris Saint-Germain
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Грузинский вингер провел свою лучшую игру с момента переезда во Францию, пишут французские СМИ
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Официальный сайт французской Лиги 1 назвал Хвичу Кварацхелия лучшим игроком матча 23-го тура между "Лионом" – "Пари Сен-Жермен" (2:3).
Хотя грузинский вингер в этой встрече записал на свой счет лишь одну голевую передачу и не забил гола, по оценке экспертов, он провел свою лучшую игру с момента переезда во Францию.
Кварацхелия вошел в символическую сборную плей-офф Лиги чемпионов >>
Игра Кварацхелия также была отмечена аналитическими футбольными сайтами: Flashscore оценил его в 9 баллов, а Whoscored – 8,9 балла. Единственным исключением стал портал Sofascore, который оценил автора дубля Ашрафа Хакими – 8,9, как лучшего, а вот Кварацхелия определил на второе место – 8,6.
© PSG - Paris Saint-GermainХвича Кварацхелия подписал пятилетний контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен"
Хвича Кварацхелия подписал пятилетний контракт с французским клубом Пари Сен-Жермен - Sputnik Грузия, 1920, 24.02.2025
Хвича Кварацхелия подписал пятилетний контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен"
© PSG - Paris Saint-Germain
Что касается ожидаемой грузинскими болельщиками встречи Хвичи Кварацхелия и нападающего "Лиона" Георгия Микаутадзе, то в этом матче футболистам вместе сыграть так и не удалось. Микаутадзе вышел на поле лишь во второй половине второго тайма. К этому времени наставник парижан Луис Энрике уже заменил Кварацхелия.
Парижане не потерпели ни одного поражения в рамках национального чемпионата в этом сезоне. Команда Луиса Энрике лидирует с 59 очками, опережая идущий вторым "Марсель" уже на 13 очков.
С Днем рождения, Хвича! Топ-пять голов Кварацхелия за разные клубы >>
Примечательно, что в 23 туре французской Лиги 1 все три футболиста сборной Грузии Хвича Кварацхелия, Георгий Микаутадзе и Зурико Давиташвили отметились результативными передачами. Ассист Микаутадзе привел к первому голу в ворота "ПСЖ", а Давиташвили, отдав две голевые передачи, помог "Сент-Этьену" сыграть вничью с "Анже" (3:3).
Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро.
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