https://sputnik-georgia.ru/20250226/nepogoda-v-gruzii--glava-parlamenta-obvinil-opponentov-v-rasprostranenii-dezinformatsii-292276625.html

Непогода в Грузии – глава парламента обвинил оппонентов в распространении дезинформации

Непогода в Грузии – глава парламента обвинил оппонентов в распространении дезинформации

Sputnik Грузия

Спикер парламента Папуашвили считает поведение оппозиционных сил и их сторонников вредительством не только обществу, но и стране 26.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-26T15:32+0400

2025-02-26T15:32+0400

2025-02-26T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Оппоненты власти и их сторонники целенаправленно распространяют антиправительственную дезинформацию относительно борьбы с последствиями непогоды в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Оппозиция обвиняет власти в бездействии в борьбе с последствиями снегопада, который обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно пострадали Гурия и Аджария. С последствиями стихии борются полиция и армия. В чрезвычайном режиме работает координационный штаб. На месте находится премьер-министр Ираклий Кобахидзе. По словам главы парламента, в стране есть несколько организаций, которые получают миллионы из-за рубежа за распространение дезинформации, манипуляций и вырванных из контекста нарративов. Есть часть организаций, которые распространяют манипуляции, дезинформацию, и есть другая часть, которая молчит об этом, добавил глава парламента. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и другие члены Кабмина прибыли в Гурию, где состоялось заседание Координационного штаба по ликвидации последствий снегопада. Как отметил глава правительства, ситуация на месте сложная, но у властей есть план. В пострадавшей от снегопада Гурии работают более 600 сотрудников Службы управления чрезвычайными ситуациями и Силы обороны. Спасатели уже перевезли в безопасное место десятки человек.Ситуация на дорогах Грузии - последние новости о действующих ограничениях>>Ситуацию осложняет непрекращающийся снегопад. Многие жители до сих пор остаются не только без газа и электричества, но и без воды. Максимально мобилизована спецтехника и в Аджарии. От снегопада пострадали районы Хуло и Кеда, где у жителей возникли проблемы с подачей электроэнергии. Работы по восстановлению подачи газа и воды велись в течение всей ночи и в приморском городе Батуми. До 27 февраля в регионе не работают детские сады и некоторые школы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, гурия, аджария, западная грузия, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, непогода в грузии, политика