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Непогода в Грузии – глава парламента обвинил оппонентов в распространении дезинформации
Непогода в Грузии – глава парламента обвинил оппонентов в распространении дезинформации
Sputnik Грузия
Спикер парламента Папуашвили считает поведение оппозиционных сил и их сторонников вредительством не только обществу, но и стране 26.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-26T15:32+0400
2025-02-26T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Оппоненты власти и их сторонники целенаправленно распространяют антиправительственную дезинформацию относительно борьбы с последствиями непогоды в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Оппозиция обвиняет власти в бездействии в борьбе с последствиями снегопада, который обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно пострадали Гурия и Аджария. С последствиями стихии борются полиция и армия. В чрезвычайном режиме работает координационный штаб. На месте находится премьер-министр Ираклий Кобахидзе. По словам главы парламента, в стране есть несколько организаций, которые получают миллионы из-за рубежа за распространение дезинформации, манипуляций и вырванных из контекста нарративов. Есть часть организаций, которые распространяют манипуляции, дезинформацию, и есть другая часть, которая молчит об этом, добавил глава парламента. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и другие члены Кабмина прибыли в Гурию, где состоялось заседание Координационного штаба по ликвидации последствий снегопада. Как отметил глава правительства, ситуация на месте сложная, но у властей есть план. В пострадавшей от снегопада Гурии работают более 600 сотрудников Службы управления чрезвычайными ситуациями и Силы обороны. Спасатели уже перевезли в безопасное место десятки человек.Ситуация на дорогах Грузии - последние новости о действующих ограничениях>>Ситуацию осложняет непрекращающийся снегопад. Многие жители до сих пор остаются не только без газа и электричества, но и без воды. Максимально мобилизована спецтехника и в Аджарии. От снегопада пострадали районы Хуло и Кеда, где у жителей возникли проблемы с подачей электроэнергии. Работы по восстановлению подачи газа и воды велись в течение всей ночи и в приморском городе Батуми. До 27 февраля в регионе не работают детские сады и некоторые школы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, гурия, аджария, западная грузия, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, непогода в грузии, политика
грузия, новости, происшествия, гурия, аджария, западная грузия, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, непогода в грузии, политика
Непогода в Грузии – глава парламента обвинил оппонентов в распространении дезинформации
Спикер парламента Папуашвили считает поведение оппозиционных сил и их сторонников вредительством не только обществу, но и стране
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Оппоненты власти и их сторонники целенаправленно распространяют антиправительственную дезинформацию относительно борьбы с последствиями непогоды в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Оппозиция обвиняет власти в бездействии в борьбе с последствиями снегопада, который обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно пострадали Гурия и Аджария. С последствиями стихии борются полиция и армия. В чрезвычайном режиме работает координационный штаб. На месте находится премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Это не первый случай, когда оппозиция, ее СМИ и НПО наносят удар ножом в спину по нашему обществу, и вместо солидарности, эмпатии и поддержки мы видим, как эти люди подставляют ногу", – заявил Папуашвили на брифинге.
По словам главы парламента, в стране есть несколько организаций, которые получают миллионы из-за рубежа за распространение дезинформации, манипуляций и вырванных из контекста нарративов.
"Когда дезинформация распространяется во время таких стихийных бедствий или других экстраординарных ситуаций, это также является вопросом государственной безопасности", – заявил Папуашвили.
Есть часть организаций, которые распространяют манипуляции, дезинформацию, и есть другая часть, которая молчит об этом, добавил глава парламента.
"Тем самым она дает сигнал, что якобы здесь все в порядке. Конечно, я еще раз призываю всех к тому, что в такие моменты важно, чтобы общество было более сплоченным, но мы к этому привыкли", – сказал Папуашвили.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и другие члены Кабмина прибыли в Гурию, где состоялось заседание Координационного штаба по ликвидации последствий снегопада. Как отметил глава правительства, ситуация на месте сложная, но у властей есть план.
В пострадавшей от снегопада Гурии работают более 600 сотрудников Службы управления чрезвычайными ситуациями и Силы обороны. Спасатели уже перевезли в безопасное место десятки человек.
Ситуацию осложняет непрекращающийся снегопад. Многие жители до сих пор остаются не только без газа и электричества, но и без воды.
Максимально мобилизована спецтехника и в Аджарии. От снегопада пострадали районы Хуло и Кеда, где у жителей возникли проблемы с подачей электроэнергии. Работы по восстановлению подачи газа и воды велись в течение всей ночи и в приморском городе Батуми.
До 27 февраля в регионе не работают детские сады и некоторые школы.