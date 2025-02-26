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Ситуация на дорогах Грузии – последние новости о действующих ограничениях
Ситуация на дорогах Грузии – последние новости о действующих ограничениях
Sputnik Грузия
Продолжающаяся непогода на большей части территории Грузии накладывает ограничения на перемещение автотранспорта 26.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-26T14:25+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Особый режим движения транспорта введен на отдельных участках дорог международного и внутригосударственного значения из-за обильного снегопада, опасности схода лавин и сложных метеорологических условий, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Временно ограничено движение всех видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста)-Коби, автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога к границе с Россией), на автодороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани, грузино-армянская граница), на автодороге Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), на автодороге Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети, на автодороге Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Ушгули-Ласдили) и на автодороге Кутаиси (объездная дорога Цхалтубо)-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили (Меле-Ласдили).Движение транспорта с прицепом и полуприцепом ограничено на участке автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (42-180 км, транспортный узел Агаиани), на автодороге Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, Самтредиа-Ланчхути-Григолети, на участке автодороги Сенаки-Поти-Сарпи (Григолети-Сарпи), на автодороге Хашури-Ахалцихе-Вале, на автодорогах Ахалкалаки-Карцахи, Сачхере-Узунта-Шкмери-Зудали и на участке автодороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили (Джвари-Ушгули).Снегопад в Западной Грузии – последние новости>>Из-за сильного снегопада разрешено движение только внедорожникам на участке автодороги Кутаиси (объездная дорога Цхалтубо)-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили, на участке автодороги Батуми (Ангиса)-Ахалцихе (поселок Паксадзееби курорт Годердзи), на автодорогах Дзирула-Харагаули-Молити-Пона-Чумателети и Зестафони-Кицхи-Харагаули. Движение легковых автомобилей разрешено только при наличии цепей противоскольжения.По всей стране продолжаются сильные снегопады, поэтому департамент автомобильных дорог рекомендует воздержаться от поездок без крайней необходимости. Также водителям советуют путешествовать на автомобиле в хорошем состоянии, с шинами, соответствующими сезону, и соблюдать правила дорожного движения. Департамент автомобильных дорог проводит работы по очистке дорог международного и внутригосударственного значения.Обильный снегопад обрушился на большую часть регионов Грузии с 22 февраля. Особенно пострадали жители Гурии и Аджарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, кутаиси, цхалтубо, гудаури, происшествия, гурия, аджария, непогода в грузии, западная грузия
Ситуация на дорогах Грузии – последние новости о действующих ограничениях
14:25 26.02.2025 (обновлено: 15:21 26.02.2025)
Продолжающаяся непогода на большей части территории Грузии накладывает ограничения на перемещение автотранспорта
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Особый режим движения транспорта введен на отдельных участках дорог международного и внутригосударственного значения из-за обильного снегопада, опасности схода лавин и сложных метеорологических условий, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
Временно ограничено движение всех видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста)-Коби, автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога к границе с Россией), на автодороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани, грузино-армянская граница), на автодороге Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), на автодороге Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети, на автодороге Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Ушгули-Ласдили) и на автодороге Кутаиси (объездная дорога Цхалтубо)-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили (Меле-Ласдили).
Движение транспорта с прицепом и полуприцепом ограничено на участке автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (42-180 км, транспортный узел Агаиани), на автодороге Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, Самтредиа-Ланчхути-Григолети, на участке автодороги Сенаки-Поти-Сарпи (Григолети-Сарпи), на автодороге Хашури-Ахалцихе-Вале, на автодорогах Ахалкалаки-Карцахи, Сачхере-Узунта-Шкмери-Зудали и на участке автодороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили (Джвари-Ушгули).
Из-за сильного снегопада разрешено движение только внедорожникам на участке автодороги Кутаиси (объездная дорога Цхалтубо)-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили, на участке автодороги Батуми (Ангиса)-Ахалцихе (поселок Паксадзееби курорт Годердзи), на автодорогах Дзирула-Харагаули-Молити-Пона-Чумателети и Зестафони-Кицхи-Харагаули. Движение легковых автомобилей разрешено только при наличии цепей противоскольжения.
По всей стране продолжаются сильные снегопады, поэтому департамент автомобильных дорог рекомендует воздержаться от поездок без крайней необходимости. Также водителям советуют путешествовать на автомобиле в хорошем состоянии, с шинами, соответствующими сезону, и соблюдать правила дорожного движения.
Департамент автомобильных дорог проводит работы по очистке дорог международного и внутригосударственного значения.
Обильный снегопад обрушился на большую часть регионов Грузии с 22 февраля. Особенно пострадали жители Гурии и Аджарии.