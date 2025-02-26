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Снегопад в Западной Грузии – последние новости

Снегопад в Западной Грузии – последние новости

Sputnik Грузия

В Западной Грузии максимально мобилизована спецтехника для борьбы с последствиями снегопада 26.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Четыре автомобиля попали под лавину на Рикотском перевале, соединяющем Восточную и Западную Грузию, где уже несколько дней борются с последствиями снегопада, обошлось без жертв и движение на магистрали восстановлено. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно пострадали от стихии Гурия и Аджария. В некоторых районах проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, приостановлены занятия в садах и школах. Грузинская железная дорога работает с ограничениями.Инцидент со сходом лавины произошел на 141-м км Рикотского участка магистрали международного значения "Восток-Запад" в ночь на среду, после расчистки дороги, спустя несколько часов, движение было восстановлено. Снегопад в Западной Грузии – непогода продержится еще несколько дней>>В Гурию, где несколько сел отрезаны от внешнего мира, накануне вечером прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и другие члены Кабмина. Они приняли участие в заседании Координационного штаба по ликвидации последствий снегопада в Озургети. Как отметил глава правительства, ситуация на месте сложная, но у властей есть план. Глава правительства отметил необходимость мобилизовать запасы медикаментов, продуктов и дров. В пострадавшей от снегопада Гурии работают более 600 сотрудников Службы управления чрезвычайными ситуациями и Силы обороны. Спасатели уже перевезли в безопасное место десятки человек. Ситуацию осложняет непрекращающийся снегопад. Многие жители до сих пор остаются не только без газа и электричества, но и без воды. Максимально мобилизована спецтехника и в Аджарии. От снегопада пострадали районы Хуло и Кеда, где у жителей возникли проблемы с подачей электроэнергии. Работы по восстановлению подачи газа и воды велись в течение всей ночи и в приморском городе Батуми. До 27 февраля в регионе не работают детские сады и некоторые школы. Движение общественного транспорта восстановлено. Международный аэропорт Батуми возобновил работу спустя четыре дня. Сильный снегопад затронул также регионы Самегрело - Земо Сванети, Имерети и Рача. В отдельных районах наблюдаются перебои с электроснабжением. Не работает часть школ и детские сады. На месте созданы Координационные штабы по ликвидации последствий стихии. Энергораспределительная компания Energo-Pro Georgia в Западной Грузии работает в чрезвычайном режиме. Не обошлось и без несчастных случаев, вызванных разбушевавшейся стихией. Двадцать четвертого февраля под бетонной плитой, помогая соседу расчистить крышу от снега, погиб мужчина средних лет. Несчастный случай произошел в регионе Гурия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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