https://sputnik-georgia.ru/20250226/skolko-zarabotala-gruzinskaya-zheleznaya-doroga-v-2024-godu-292256078.html

Сколько заработала Грузинская железная дорога в 2024 году

Сколько заработала Грузинская железная дорога в 2024 году

Sputnik Грузия

Прибыль компании до вычета расходов по выплате процентов и износа (EBITDA) увеличилась на 31% и составила 221,1 млн лари 26.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-26T10:52+0400

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2025-02-26T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Доходы АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) в 2024 году составили 656,9 млн лари, что на 5% больше, чем в 2023 году, говорится в отчете компании. ГЖД опубликовала менеджерский отчет, основанный на неаудированных консолидированных финансовых результатах за 2024 год. Согласно отчету, прибыль компании до вычета расходов по выплате процентов и износа (EBITDA) увеличилась на 31% и составила 221,1 млн лари. Грузовые перевозки по железной дороге Грузии рекордно выросли – новые данные >>Чистая прибыль за 2024 год составила 67,9 млн лари, на которую существенное негативное влияние оказали убытки, вызванные колебаниями валютного курса лари (53,8 млн лари). Также ГЖД продолжает улучшать показатели ликвидности. По состоянию на 31 декабря 2024 года денежные средства организации составили 318,3 млн лари, что на 34,8 млн лари больше аналогичного показателя 2023 года. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога