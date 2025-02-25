https://sputnik-georgia.ru/20250225/gruzovye-perevozki-po-zheleznoy-doroge-gruzii-rekordno-vyrosli--novye-dannye-292239384.html
Грузовые перевозки по железной дороге Грузии рекордно выросли – новые данные
Грузовые перевозки по железной дороге Грузии рекордно выросли – новые данные
Sputnik Грузия
Перевозка нефтепродуктов увеличилась на 21%, химикатов – на 35%, а сухих грузов – на 70% 25.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-25T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Объем грузовых перевозок по железной дороге рекордно растет – в январе 2025 года он составил 1,1 миллиона тонн, на 14% больше, чем за отчетный период 2024 года, сообщила пресс-служба АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД). По информации компании, доходы ГЖД от грузоперевозок увеличились на 30%. Что касается контейнерных перевозок, они выросли на 37%. В том числе перевозка нефтепродуктов увеличилась на 21%, химикатов – на 35%, а сухих грузов – на 70%. Сколько заработала Грузинская железная дорога с начала года – новые данные >>В компании отметили, что нацелены на сохранение тенденции роста в течение всего года. АО "Грузинская железная дорога" – это компания, имеющая стратегическое значение для Грузии. Владельцем 100% доли ГЖД является государство. Грузинская железная дорога является частью Транскаспийского коридора Восток-Запад. ГЖД осуществляет перевалку грузов в основном из Каспийского моря и Средней Азии до Черного моря. Большая часть вагонов и локомотивов железной дороги Грузии – старше 35 лет: отчет ГЖД >>История ГЖД берет начало с 10 октября 1872 года, когда из Поти в Тбилиси прибыл первый пассажирский поезд. Сегодня ГЖД эксплуатирует железную дорогу общей длиной 2 тысячи километров, а также 259 пассажирских и 109 грузовых пунктов назначения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, транспорт в грузии
экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, транспорт в грузии
Грузовые перевозки по железной дороге Грузии рекордно выросли – новые данные
Перевозка нефтепродуктов увеличилась на 21%, химикатов – на 35%, а сухих грузов – на 70%
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Объем грузовых перевозок по железной дороге рекордно растет – в январе 2025 года он составил 1,1 миллиона тонн, на 14% больше, чем за отчетный период 2024 года, сообщила пресс-служба АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД).
По информации компании, доходы ГЖД от грузоперевозок увеличились на 30%. Что касается контейнерных перевозок, они выросли на 37%.
В том числе перевозка нефтепродуктов увеличилась на 21%, химикатов – на 35%, а сухих грузов – на 70%.
В компании отметили, что нацелены на сохранение тенденции роста в течение всего года.
АО "Грузинская железная дорога" – это компания, имеющая стратегическое значение для Грузии. Владельцем 100% доли ГЖД является государство.
Грузинская железная дорога является частью Транскаспийского коридора Восток-Запад. ГЖД осуществляет перевалку грузов в основном из Каспийского моря и Средней Азии до Черного моря.
История ГЖД берет начало с 10 октября 1872 года, когда из Поти в Тбилиси прибыл первый пассажирский поезд.
Сегодня ГЖД эксплуатирует железную дорогу общей длиной 2 тысячи километров, а также 259 пассажирских и 109 грузовых пунктов назначения.