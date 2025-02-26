https://sputnik-georgia.ru/20250226/ssha-ne-planiruyut-brat-na-sebya-dopolnitelnye-obyazatelstva-po-ukraine-292257401.html

США не планируют брать на себя дополнительные обязательства по Украине

США не планируют брать на себя дополнительные обязательства по Украине

Sputnik Грузия

Президент США Трамп дал понять первому лицу Франции Макрону, что США не собираются брать какие-либо военные обязательства перед Украиной 26.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-26T11:01+0400

2025-02-26T11:01+0400

2025-02-26T11:01+0400

политика

в мире

украина

франция

вашингтон

дональд трамп

эммануэль макрон

владимир зеленский

обострение ситуации вокруг украины

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/19/292246619_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a6affdd7799fdd5c5ec9ef381837a49.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. План урегулирования ситуации на Украине, предложенный бывшим президентом США Дональдом Трампом, не предусматривает обязательств Вашингтона направлять войска в регион или предоставлять помощь в случае возобновления боевых действий, сообщает РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон призвал Дональда Трампа поддержать силы, которые Париж и Лондон планируют направить на Украину в случае урегулирования. По словам источника, Трамп выразил открытость этой идее, и Макрон покинул Вашингтон, считая, что достиг взаимопонимания с американским лидером.Ранее сообщалось, что Макрон не смог добиться от президента США Дональда Трампа обязательств по поддержке отправки европейских военных на Украину по окончании конфликта. По итогам переговоров с Трампом в Вашингтоне Макрон заявлял, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине. В свою очередь, британские СМИ со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Прозападная идентичность на Украине финансировалась США>>Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

украина

франция

вашингтон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, в мире, украина, франция, вашингтон, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины, россия