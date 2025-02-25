https://sputnik-georgia.ru/20250225/prozapadnaya-identichnost-na-ukraine-finansirovalas-ssha-292241412.html

Прозападная идентичность на Украине финансировалась США

Прозападная идентичность на Украине финансировалась США

Sputnik Грузия

Вашингтон вложил за последнюю декаду сотни миллионов долларов через USAID для формирования прозападной украинской идентичности 25.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-25T11:18+0400

2025-02-25T11:18+0400

2025-02-25T11:18+0400

в мире

украина

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вашингтон

виктор янукович

дональд трамп

илон маск

usaid

"белые каски"

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. США с 2014 года инвестировали свыше 500 миллионов долларов в формирование национальной идентичности Украины, направленной на евроатлантический вектор развития, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные отчеты Агентства США по международному развитию (USAID). Недавно был опубликован последний аудиторский отчет службы внутреннего контроля USAID, в котором указано, что после обострения военного конфликта на Украине в феврале 2022 года агентство заключило два дополнительных контракта с базирующейся в Вашингтоне международной компанией Chemonics International.Как выяснилось, стоимость этих контрактов, которые стали частью третьей и четвертой фаз инициативы по укреплению уверенности Украины (UCBI), составила 180,2 миллиона долларов и 252 миллиона долларов соответственно. Попытки революций и госпереворота – неудавшиеся затеи USAID в Грузии>>Общая сумма, выделенная на первые два этапа программы UCBI, составила около 78,2 миллиона долларов. Цель программы UCBI заключалась в "укреплении национального единства и поддержке реформ, направленных на евроатлантический курс Украины". Таким образом, с 2014 года USAID направил около $510 миллионов на поддержку формирования на Украине прозападной идентичности. Компания Chemonics International, основанная в Вашингтоне, является одним из ведущих подрядчиков USAID для реализации глобальных проектов. Однако она не раз оказывалась в центре скандалов из-за сотрудничества с группой "Белые каски" в Сирии и работы с организациями, связанными с террористами в Афганистане. В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. Все подтвердилось! Реакция "Грузинской мечты" на события вокруг NED и USAID>>В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве. После того как "евромайдан" привел к приходу к власти на Украине в 2014 году прозападного правительства, критики заявляли, что эти политические изменения произошли в результате манипуляций со стороны американских ведомств, в том числе USAID. Программы, финансируемые USAID, оказались под пристальным вниманием на фоне усилий администрации нынешнего президента США Дональда Трампа по реорганизации агентства США по оказанию зарубежной помощи, которое технологический миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства (DOGE), назвал "не подлежащим ремонту".

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в мире, украина, сша, вашингтон, виктор янукович, дональд трамп, илон маск, usaid, "белые каски", обострение ситуации вокруг украины