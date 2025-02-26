https://sputnik-georgia.ru/20250226/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-vosstanovleno-dlya-legkovushek-292277330.html

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией восстановлено для легковушек

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией восстановлено для легковушек

Sputnik Грузия

Верхний Ларс открыт лишь для легковых автомобилей, пока остальные виды автотранспорта ждут улучшения погоды 26.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-26T16:02+0400

2025-02-26T16:02+0400

2025-02-26T16:02+0400

погода

грузия

новости

гудаури

верхний ларс

армения

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/10/286877624_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_5dc9c51551fe12753ac45fb9272d3d0a.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Движение на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в департаменте автомобильных дорог.Для автотранспорта с прицепом и полуприцепом движение все еще ограничено. По данным агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Ситуация на дорогах Грузии – последние новости о действующих ограничениях>>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Сильный снегопад обрушился на Грузию с 22 февраля. Особый режим движения транспорта введен на отдельных участках дорог международного и внутригосударственного значения из-за обильного снегопада, опасности схода лавин и сложных метеорологических условий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гудаури

верхний ларс

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, гудаури, верхний ларс, армения, россия