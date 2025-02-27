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Американская версия закона об "иноагентах" должна быть усовершенствована – премьер Грузии
Американская версия закона об "иноагентах" должна быть усовершенствована – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Грузинский перевод американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) поступил в парламент в виде законопроекта 27.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-27T22:34+0400
2025-02-27T22:34+0400
2025-02-27T22:34+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил за изменение в соответствии с международными стандартами защиты прав человека американской версии закона об "иноагентах". Грузинский перевод американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) поступил в парламент в виде законопроекта. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юридических лиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность. Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Тиражирование лжи неприемлемо! Премьер Грузии ответил противникам новых правил для СМИ >>Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, закон об "иноагентах"
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, закон об "иноагентах"
Американская версия закона об "иноагентах" должна быть усовершенствована – премьер Грузии
Грузинский перевод американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) поступил в парламент в виде законопроекта
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил за изменение в соответствии с международными стандартами защиты прав человека американской версии закона об "иноагентах".
Грузинский перевод американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) поступил в парламент в виде законопроекта.
"Это довольно-таки грубый закон. Хочу выразить надежду, что в парламенте FARA будет усовершенствован и приведен в соответствие со стандартами прав человека", – сказал Кобахидзе.
"Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юридических лиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность.
Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов.
Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран.
Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации.
По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы.
Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека.