https://sputnik-georgia.ru/20250227/amerikanskaya-versiya-zakona-ob-inoagentakh-dolzhna-byt-usovershenstvovana--premer-gruzii-292295911.html

Американская версия закона об "иноагентах" должна быть усовершенствована – премьер Грузии

Американская версия закона об "иноагентах" должна быть усовершенствована – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Грузинский перевод американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) поступил в парламент в виде законопроекта 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T22:34+0400

2025-02-27T22:34+0400

2025-02-27T22:34+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

закон об "иноагентах"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/02/291208352_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a77bf55653c39e236d9f80375b59658f.jpg

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил за изменение в соответствии с международными стандартами защиты прав человека американской версии закона об "иноагентах". Грузинский перевод американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) поступил в парламент в виде законопроекта. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юридических лиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность. Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Тиражирование лжи неприемлемо! Премьер Грузии ответил противникам новых правил для СМИ >>Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, закон об "иноагентах"