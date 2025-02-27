https://sputnik-georgia.ru/20250227/tirazhirovanie-lzhi-nepriemlemo-premer-gruzii-otvetil-protivnikam-novykh-pravil-dlya-smi-292291663.html

Тиражирование лжи неприемлемо! Премьер Грузии ответил противникам новых правил для СМИ

Тиражирование лжи неприемлемо! Премьер Грузии ответил противникам новых правил для СМИ

Sputnik Грузия

Согласно проекту, для СМИ вводятся требование при представлении статистической информации указывать источник и запрет на использование инсценировок и... 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T17:05+0400

2025-02-27T17:05+0400

2025-02-27T17:05+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Оппозиция и связанные с ней СМИ выступают против поправок в закон "О вещании", так как их устраивает тиражирование лжи и ненависти, что не соответствует интересам общественности иметь доступ к объективной информации, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно представленным в парламент поправкам, вещатели будут обязаны передавать новости непредвзято и точно. Ранее в законе не было требования о непредвзятости. Как пояснили авторы документа, принятие проекта обусловлено внедрением британской модели медиауслуг в грузинское законодательство с целью преодоления проблем, связанных с обеспечением качественного и объективного вещания. Это, по словам премьер-министра, признанная проблема, в том числе эта проблема зафиксирована в заключениях ОБСЕ/БДИПЧ, и она нуждается в регулировании. "Однако связанные с оппозицией СМИ, сама оппозиция выступают против этого, потому что их устраивает тиражирование лжи и ненависти", – заявил Кобахидзе. Как подчеркнул глава грузинского правительства, это не соответствует интересам общества. Согласно проекту, для СМИ вводятся требование при представлении статистической информации указывать источник и запрет на использование инсценировок и постановок в новостях, а в других программах при использовании инсценировок надо будет четко указывать, что это реконструкция или инсценировка. Все источники должны быть идентифицированы, а при использовании анонимного источника это должно быть четко указано. Исправление ошибок должно быть открытым и незамедлительным. Кроме того, любое заинтересованное лицо, чьи интересы были затронуты при передаче фактов, имеет право обжаловать этот факт в течение 10 дней и потребовать исправления ошибки. Если вещатель откажется исправлять ошибки, то жалобу можно будет подать в Национальную комиссию по коммуникациям или в суд. Это станет светофором – председатель парламента Грузии о новых правилах для СМИ >>Помимо этого, СМИ будут обязаны разделять факт и комментарий, а членам партий будет запрещено вести информационные выпуски, а также работать журналистами. Также СМИ обяжут соблюдать баланс при освещении политического или другого спора. Кроме того, им будет запрещено распространять информацию о политическом либо другом противостоянии на основании отношения личного мнения вещателя, а также будет запрещено высказывать поддержку политической партии, общественному или религиозному объединению. В СМИ вводится обязательство на ответ второй стороны, а приглашение одной стороны не должно будет использоваться как средство нападения на те группы, которые не участвуют в программах. Кроме того, СМИ будет запрещено вмешиваться в личную жизнь, и это будет оправдываться законным интересом общественности. А съемка в государственных или частных учреждениях будет производиться только с разрешения владельца, кроме случаев высокого общественного интереса. Новые правила финансирования СМИ вводят в Грузии >>Также будет запрещено снимать и распространять материалы, на которых есть пострадавшие от несчастных случаев или личной трагедии без их согласия. Тайная съемка будет допустима лишь в том случае, когда событие представляет высокий интерес общественности, а также служит добыче новых доказательств и для проведения социологического исследования. Законопроект вступит в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, сми