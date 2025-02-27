https://sputnik-georgia.ru/20250227/gudauri-2025-gornolyzhnyy-kurort-gruzii-primet-sorevnovaniya-fis-po-ski-krossu-292295507.html

Гудаури 2025: горнолыжный курорт Грузии примет соревнования FIS по ски-кроссу

Гудаури 2025: горнолыжный курорт Грузии примет соревнования FIS по ски-кроссу

Sputnik Грузия

В зимнем сезоне 2024-2025 годов в Грузии также успешно прошел этап Кубка мира по могулу 27.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Этап Кубка мира по ски-кроссу стартует на горнолыжном курорте Гудаури 28 февраля, сообщили организаторы. Кубок мира по ски-кроссу пройдет в Грузии во второй раз и продлится два дня. В прошлом году мероприятие проходило в Бакуриани. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда оценила соревнования на высоком уровне. Бакуриани и Гудаури были включены в постоянный календарь соревнований, проводимых под эгидой FIS. В международном соревновании примут участие 97 спортсменов из 14 стран мира – США, Канады, Великобритании, Австрии, Чили, Китая, Франции, Германии, Италии, Японии, Швейцарии, Швеции, Чехии и Грузии. Грузию на соревнованиях представит один спортсмен – Давид Тедиашвили. "Бакуриани 2025" – президент олимпийских комитетов оценил организацию фестиваля в Грузии >>Событие будет освещаться международными СМИ и транслироваться в прямом эфире на Eurosport. Организаторами мероприятия выступают Агентство горных трасс (MTA) Министерства экономики и устойчивого развития и Федерация лыжного спорта при поддержке правительства Грузии. Соревнования проводятся под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В зимнем сезоне 2024-2025 годов в Грузии также успешно прошел этап Кубка мира по могулу. Соревнования получили положительную оценку Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) как с точки зрения инфраструктуры, так и организации. На начало марта в Гудаури намечен Кубок мира по сноуборд-кроссу. Соревнования пройдут 8-9 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, гудаури, горнолыжный спорт