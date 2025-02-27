https://sputnik-georgia.ru/20250227/kakie-mery-planiruet-es-dlya-vozvrascheniya-gruzii-na-put-demokratii---svr-rf-292292245.html

Какие меры планирует ЕС для возвращения Грузии на "путь демократии" – СВР РФ

Какие меры планирует ЕС для возвращения Грузии на "путь демократии" – СВР РФ

Sputnik Грузия

На случай попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования акций ЕС прорабатывается вариант доставки наличной валюты в Тбилиси из посольств стран... 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T17:56+0400

2025-02-27T17:56+0400

2025-02-27T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Евросоюз намерен любой ценой вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения.Согласно информации СВР, Евросоюз предпринимает попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, представительству ЕС в Тбилиси выделены деньги на манифестации – до 120 евро каждому участнику антиправительственных выступлений."Предпринимаются попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, которая должна стать "доказательством устойчивости проевропейских взглядов среди простых грузин", – говорится в сообщении.В службе добавили, что на случай попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования подрывных акций ЕС прорабатывается вариант доставки наличной валюты в Тбилиси из посольств стран Евросоюза в Армении.С другой стороны, с учетом происходящего в мире "национал-консервативного разворота", ЕС принял решение в работе с грузинскими политиками и обществом переходить от уже недействующих либеральных обещаний к политическому давлению, отметили в службе.Грузия и ЗападПартнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.Германия приостановила научное сотрудничество с Грузией, в том числе со студентами>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, единое национальное движение, политика, грузия - евросоюз, акции протеста, служба разведки, россия