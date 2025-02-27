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Какие меры планирует ЕС для возвращения Грузии на "путь демократии" – СВР РФ
Какие меры планирует ЕС для возвращения Грузии на "путь демократии" – СВР РФ
Sputnik Грузия
На случай попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования акций ЕС прорабатывается вариант доставки наличной валюты в Тбилиси из посольств стран... 27.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Евросоюз намерен любой ценой вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения.Согласно информации СВР, Евросоюз предпринимает попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, представительству ЕС в Тбилиси выделены деньги на манифестации – до 120 евро каждому участнику антиправительственных выступлений."Предпринимаются попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, которая должна стать "доказательством устойчивости проевропейских взглядов среди простых грузин", – говорится в сообщении.В службе добавили, что на случай попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования подрывных акций ЕС прорабатывается вариант доставки наличной валюты в Тбилиси из посольств стран Евросоюза в Армении.С другой стороны, с учетом происходящего в мире "национал-консервативного разворота", ЕС принял решение в работе с грузинскими политиками и обществом переходить от уже недействующих либеральных обещаний к политическому давлению, отметили в службе.Грузия и ЗападПартнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.Германия приостановила научное сотрудничество с Грузией, в том числе со студентами>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, единое национальное движение, политика, грузия - евросоюз, акции протеста, служба разведки, россия
грузия, новости, единое национальное движение, политика, грузия - евросоюз, акции протеста, служба разведки, россия
Какие меры планирует ЕС для возвращения Грузии на "путь демократии" – СВР РФ
17:56 27.02.2025 (обновлено: 18:07 27.02.2025)
На случай попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования акций ЕС прорабатывается вариант доставки наличной валюты в Тбилиси из посольств стран Евросоюза в Армении, заявили в СВР
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Евросоюз намерен любой ценой вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения.
"По поступающим в СВР данным, руководство Евросоюза нацелено любой ценой "вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции". Брюссельская евробюрократия не может допустить потери этого "важного оплота западного влияния в Закавказье", – говорится в сообщении.
Согласно информации СВР, Евросоюз предпринимает попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, представительству ЕС в Тбилиси выделены деньги на манифестации – до 120 евро каждому участнику антиправительственных выступлений.
"Предпринимаются попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, которая должна стать "доказательством устойчивости проевропейских взглядов среди простых грузин", – говорится в сообщении.
В службе добавили, что на случай попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования подрывных акций ЕС прорабатывается вариант доставки наличной валюты в Тбилиси из посольств стран Евросоюза в Армении.
"Перед есовскими чиновниками поставлена задача активнее работать над сплочением оппозиционных грузинских партий "Единое национальное движение", "Ахали", "За Грузию", "Европейская Грузия", "Гирчи – больше свободы". Они призваны образовать "единый кулак", направленный против правящей "Грузинской мечты", – говорится в заявлении.
С другой стороны, с учетом происходящего в мире "национал-консервативного разворота", ЕС принял решение в работе с грузинскими политиками и обществом переходить от уже недействующих либеральных обещаний к политическому давлению, отметили в службе.
Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России