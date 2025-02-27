https://sputnik-georgia.ru/20250227/sanktsii-protiv-rossii-priveli-by-k-otvetnym-meram-v-otnoshenii-gruzii--deputat-292288818.html

Санкции против России привели бы к ответным мерам в отношении Грузии – депутат

Санкции против России привели бы к ответным мерам в отношении Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Власти Грузии отказались вводить санкции против России в 2022 году, учитывая национальные интересы страны и интересы граждан 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T14:20+0400

2025-02-27T14:20+0400

2025-02-27T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Введение санкций – это политический акт, за которым обязательно последовал бы ответ со стороны России, создавший очень большие проблемы не только экономике, но и безопасности Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе. Бывший премьер Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года заявил, что Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы граждан, не планирует вслед за западными странами вводить санкции против России из-за конфликта на Украине. Нынешний премьер Ираклий Кобахидзе назвал данное решение историческим, сыгравшим решающую роль в том, что Грузия не стала "вторым фронтом". По словам депутата, отказ от введения санкций против России стал причиной начала ухудшения грузино-американских отношений. "Главной причиной ухудшения наших отношений стало то, что мы не последовали требованию Вашингтона и не ввели экономические санкции против России. Это была первая главная причина, по которой наши отношения стали ухудшаться, начиная с весны 2022 года", – заявил Самхарадзе. Историческое решение – премьер Грузии об отказе вводить санкции против России>>Кроме того, это стало одной из главных причин, по которой Грузия не получили статус кандидата на членство в ЕС в июле 2022 года, ведь тогда, как отметил депутат, было "очень жесткое и ясное требование" от западных партнеров, чтобы "Грузия встала на правильную сторону истории", несмотря на то, что этот шаг нанес бы ущерб экономике Грузии.За этим, по словам Самхарадзе, последовало множество других вопросов. "За этим последовали постоянные попытки держать власти под давлением, чтобы они предприняли тот шаг, который мы не хотели предпринимать, потому что это не соответствовало нашим национальным интересам, и мы знали, каковы будут последствия", – заявил Самхарадзе. Как ранее заявил президент Михаил Кавелашвили, представители "глубинного государства" призывали Грузию присоединиться к санкциям против России, направить добровольцев и оружие на Украину, а также открыть "второй фронт". Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2025 года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 203,3 млн долларов. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил кавелашвили, вашингтон